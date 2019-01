Jáchymov – Jáchymovské lázeňství vstoupilo o víkendu do 104. roku existence.

Marie Curie Sklodowská a její žák František Běhounek byli ústředními postavami zahájení 104. lázeňské sezony v nejstarších a nejznámějších radonových lázních světa. Organizátoři slavnostního zahájení chtěli výběrem „patronů“ upozornit na fakt, že přesně před pětaosmdesáti lety oba vědci Jáchymov navštívili.

Lucie Domesová, která se zhostila role nositelky dvou Nobelových cen madam Curie, připomněla výrok Pierra Curie, jenž se vztahuje přímo k Jáchymovu, respektive k objevu radia: „Radium může být v rukou zločinců nebezpečnou zbraní. Já ale věřím, že lidstvo si z objevu vezme více dobra než zla.“

A díky Petru Jablonskému, populárnímu imitátorovi, který ztvárnil postavu Františka Běhounka, pozdravili hosty zahájení sezony i oba porevoluční prezidenti, Václavové Havel a Klaus.

„Naše letošní sezona je už v plném proudu, akt jejího zahájení je tedy jen symbolický. To mu ale rozhodně neubírá na důležitosti,“ uvedl ve svém proslovu Eduard Bláha, generální ředitel Léčebných lázní Jáchymov.

Bláha rovněž připomněl fakt, že letošní slavnost se odehrála v době, kdy voliči rozhodovali o tom, kdo na příští čtyři roky usedne do poslaneckých lavic. „Bez ohledu na naše politické přesvědčení a barvy vítězů si všichni jistě přejeme, aby naše nová vládnoucí garnitura přinesla do české politiky i ekonomiky čerstvý vzduch. Kdyby bylo možné spolu s prameny radonové vody požehnat i zdravému rozumu, cti a ochotě nových politiků pracovat, tak pátera Marka Hrice požádám, aby to udělal,“ doplnil generální ředitel jáchymovských lázní.

Slavnostní zahájení 104. sezony vyvrcholilo posvěcením pramenů. Skutečnou tečku ovšem připravil dlouholetý, jak sám říká, emeritní kronikář Jáchymova Oldřich Ježek křtem zbrusu nové knihy Zápisník jáchymovského kronikáře.

„Nová sezona přinese hostům lázní spoustu novinek a příjemných překvapení. Tím nejbližším je dárek lázní všem dětem na jejich mezinárodní den, 1. června, a vysvědčení 30. června. Všichni dětští návštěvníci aquacentra do 15 let dostanou padesátiprocentní slevu na vstupné. Stejnou slevu dostanou i rodiny,“ dodal Eduard Bláha.