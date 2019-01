Karlovy Vary – Protestní akce u hlavní pošty se zúčastnilo zhruba dvě stě demonstrujících lidí.

Lidé se na demonstraci dozvěděli, jaké problémy trápí hudebníky Karlovarského symfonického orchestru. | Foto: DENÍK/Jan Havelka

Transparenty s protestními hesly, potlesk prokazující podporu hudebníkům symfonického orchestru i ohnivé proslovy, které nešetřily vedení karlovarské radnice ani současného ředitele Karlovarského symfonického orchestru. Tak to vypadalo v pondělí odpoledne na prostranství před hlavní poštou v Karlových Varech.

„Orchestr přežil války, Adolfa Hitlera, komunisty a mnoho dalších problémů, ale zdá se, že tuto dobu už nepřežije,“ uvedl na demonstraci hudebník Aleš Janoušek, který je zároveň v umělecké radě souboru.

„Podle nás nepanuje v orchestru dobrá nálada a kvůli snižování stavů hudebníků můžeme pomalu na klasické symfonické skladby zapomenout. Tahle demonstrace je náš pokus upozornit na problémy karlovarskou veřejnost a dát najevo, že se něco děje. Je to takový náš výkřik do tmy,“ dodal jeho kolega z umělecké rady Martin Petr.

Podle hudebníků také chybí v orchestru jasná koncepce. „Ta skutečně není dlouhodobě. Orchestr už vystřídal spoustu ředitelů a to je také problém. Myslíme, že by měla radnice vybírat zkušené lidi z oboru a ne jen své politické kamarády. To je obrovský problém. Navíc ředitel Vikor je podle mnoha názorů velmi konfliktní člověk, což by schopný manažer být neměl. Nevíme, jak to všechno dopadne,“ dodali hudebníci.

Informace překvapily i aktéry demonstrace. „Netušil jsem, že je situace až tak vážná. Bojím se, aby KSO nedopadl tak špatně jako například divadlo. Snad to dopadne ve prospěch kultury,“ řekl jeden z účastníků.