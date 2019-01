Karlovy Vary – Bez uvaděček, pokladních, hostesek a překladatelů se žádný filmový festival neobejde. Ani ten karlovarský.

Hostesky různých společností, které se prezentovaly v rámci 44. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, byly tradiční ozdobou filmové přehlídky. | Foto: DENÍK/Jana Kopecká

Pokud se ovšem domníváte, že si filmový festival užívají zevnitř, baví se na večírcích a sledují i ty filmy, na něž se vstupenky shnánějí jen obtížně, pak se mýlíte. Absolvovat devítidenní filmový festivalový maraton v roli brigádníka je náročná práce na čas, psychiku i fyzičku.

„Nebylo to snadné. Na festivalu jsem jako hosteska pracovala předloni i v loňském roce. Poprvé jsem byla vyjukaná a seznamovala se s organizačně náročným festivalovým zázemím, druhý rok už jsem alespoň věděla, co a jak. Byla to dřina. Někdy jsme ještě večer nevěděli rozpis na druhý den a to nejhorší bylo přebíhání z jednoho kinosálu do druhého, často z Thermalu do Puppu. Nohy jsme někdy ani necítili, ale za tuto zkušenost jsem ráda,“ líčila své zážitky z festivalu, kde pracovala jako hosteska, Veronika Černá.

Brigádníci jsou ostatně na festivalu vidět na každém kroku. Nikdo se nediví, že po Masarykově třídě pobíhá Zelený Raul v životní velikosti a rozdává pozvánky na diskuzní fórum časopisu Reflex, nebo že před Thermalem se pohybují živé stromy s rozkvetlou růžovou minerální korunou a oranžoví energičtí panteři.

Na své si přijdou i mladí lidé u stánků s rychlým občerstvením. O haluškách, hranolcích, kuřecích křidélcích či řízcích se jim snad musí i zdát. „Ale brigáda se cení. V téhle době je každá koruna dobrá,“ uvedl brigádník Milan.