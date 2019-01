Karlovy Vary – Myslíte si, že by klubů malých kulturních forem mělo být v Karlových Varech více? Pokud ano, co brání, tomu, aby ve městě vznikaly?

Pavel Žemlička, zastupitel (KOA) a vedoucí klubu Paderewski | Foto: DENÍK/Archiv KD

Jednoznačně by mělo být klubů více. Jen by bylo třeba, aby politické vedení města cítilo, že absence rozmanitých kulturních zařízení s různým zařazením je nedostatek, který je třeba řešit. Klub Paderewski se orientuje na určitou dramaturgii a přizpůsobil tomu i prostor. Husovka je svoji polohou nevhodná na vytvoření například rockového klubu, který ve Varech velmi chybí.

A co tomu brání aby kluby byly? Nechci se pouštět do politických rozborů kulturní koncepce města, ale jednoduše řečeno, brání tomu neochota tyto kluby finančně podpořit. Buď neochota, nebo záměr. To nedokáži posoudit. Ve městě je řada šikovných provozovatelů, kteří by s minimální finanční dotací dokázali chybějící typ dramaturgie provozovat. Ale pro sportovní halu to samozřejmě není vhodný typ pořadů.