Pohodlně zaparkovat v Karlových Varech je utopie. To dobře vědí jak návštěvníci lázní, tak Karlovaráci samotní. Už tak složitou dopravní situaci v centru města komplikuje nedostatek parkovišť a parkovacích domů.

Bezradní řidiči proto řeší problém po svém. Auta zaparkují, kde se dá. Přestože jim hrozí pokuta, odtah vozidla a další nepříjemnosti.

„V celém lázeňském území je parkování řešeno jako zóna stání. Úzké komunikace v podstatě ani nic jiného neumožňují. My jsme k řidičům tolerantní, ale i to má své meze. Pokud vytvářejí kolony zaparkovaných vozidel a brání tak v průjezdu ulicí dalším autům, pak zasahujeme a situaci operativně řešíme,“ vysvětlil Marcel Vlasák, velitel karlovarských strážníků.

Této překážce nyní čelí řidiči, kteří projíždějí ulicí na Zámeckém Vrchu. Dlouhá kolona zaparkovaných vozidel jim brání projet komunikaci bez rizika srážky s protijedoucím autem.

„Tento problém je dlouhodobý a netýká se pouze Zámeckého Vrchu. My musíme naučit lidi do centra lázní vjet, vyřídit potřebné věci a odjet. Nyní jsme se zaměřili na Vřídelní a Lázeňskou ulici a Tržiště,“ vysvětlil Vlasák. Dodal, že Zámecký Vrch do seznamu zvýšené pozornosti strážníků zařadí také.

Nových parkovacích míst se dočkají řidiči v ulici Na Vyhlídce. „Snahou města je vyřešit dlouhodobé živelné parkování pod nezpevněným lesním svahem. To jednak zužovalo ulici Na Vyhlídce pro průjezd ostatních vozidel včetně velkých autobusů městské hromadné dopravy, a jednak poškozovalo samotný svah. Drolil se, deště splavovaly volnou zeminu na komunikaci, bláto znečišťovalo projíždějící vozidla a zhoršovalo sjízdnost komunikace,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí radnice.

Mluvčí dodal, že hrozilo zřícení velkých bloků narušeného svahu. „Proto město přistoupilo ke stavbě nové zdi, kterou se jednak svah zpevní, a jednak umožní zřídit nová standardní parkovací místa. Ta budou určena pro podélné stání a vznikne jich kolem padesáti. Počet aut, která na komunikaci Na Vyhlídce budou parkovat, se tedy dramaticky nezvýší. Zvýší se však komfort parkování a především bezpečnost dopravy,“ dodal Kopál.

Práce na stavbě byly zahájeny koncem července a budou trvat zhruba do listopadu. Náklady na stavbu činí 10 milionů.