Nová Role — pondělní tiskové konference, na které insolvenční správce Karlovarského porcelánu Tomáš Čermín informoval o aktuálním dění v podniku, se zúčastnil také starosta Nové Role Václav Heřman (ODS).

Nemají ani an autobus. Někteří zaměstnanci Karlovarského porcelánu nemají ani na autobus. Vedení radnice chce tento problém řešit, a proto už proto začalo jednat s přepravci. | Foto: DENÍK/Jana Kopecká

Toho velmi zajímalo jak se situace v krachujícim podniku vyvíjí. Ačkoliv novorolská radnice nebude zakládat podobný fond jako Karlovy Vary, přesto chce svým obyvatelům pomoci.

„Na náš úřad nyní přichází hodně lidí a ptají se, zda bychom je nemohli zaměstnat. Volná místa pro ně na radnici ale nejsou a navyšovat je nemůžeme, protože pak bychom byli kritizováni za to, že navyšujeme úřednický aparát,“ uvedl Heřman.

Novorolská radnice tak chce zaměstnancům Karlovarského porcelánu, kteří bydlí v Nové Roli, vyhovět jinak.

„Uvažujeme o tom, že bychom jim odpustili poplatky za svoz komunálního odpadu, jež na jednu osobu činí pět set korun,“ upřesnil novorolský starosta.

Zaměstnanci Karlovarského porcelánu nemají nejen na jídlo, ale už ani na autobus, který by je dopravil do práce, tam ale nedostávají za své výkony včas peníze. Například Miroslav Svačina nemohl minulý týden nastoupit do zaměstnání, protože mu na to zkrátka peníze nezbyly.

„I tento problém bychom chtěli řešit. Diskutuji proto s hejtmanem o jízdném. Také už jsem začal jednat s majitelem společnosti Ligneta, který svými autobusy zajišťuje dopravu na Novorolsku,“ dodal Heřman.