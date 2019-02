Karlovy Vary – Karlovarská taneční formace Rappresent opět dokázala, že je přeborníkem ve svém oboru. Před pár dny se už potřetí totiž stala mistrem České republiky v kategorii street dance formace, kterou vyhlašuje Svaz učitelů tance.

Rappresent | Foto: Archiv Rappresent

Ve finále porazili tanečníci z Rappresentu patnáct soupeřů.

„Letošní téma naší choreografie s názvem …jen si tak stříkám je ve stylu graffiti. Po vítězství v regionálním kole jsme udělali v sestavě jen malé choreografické změny, ale velkou změnou je pro nás v letošním roce celkový počet tanečníků ve formaci,“ uvedla jedna z vedoucích skupiny Petra Fenklová s tím, že aktuální počet tanečníků je sedmnáct, což je podle ní velký rozdíl oproti předchozím ročníkům, kdy za Rappresent tančilo jen dvanáct lidí.

Rappresent si zajistili postup také na Beat Street, který se konal minulou sobotu v Brně a jenž je podle Fenklové absolutním vyvrcholením každé taneční sezóny pro všechny tanečníky hip hopu a streetu v České republice.

„Dalším naším obrovským úspěchem letošní sezóny je účast a především výborné umístění Tommyho, Tomáše Pražáka, v jedinečném projektu Tanečník roku 2009, jehož čtvrtý ročník se konal před pár dny,“ upřesnila.

Tím ale zdary karlovarské taneční skupiny nekončí.

„Společně s formací Beat Up Brno jsme byli pozváni na natáčení pilotního dílu nového tanečního pořadu Battle 7 vs 7, který by měla vysílat Česká televize od ledna příštího roku.Vtomto projektu by mělo jít o taneční „souboj“ vždy dvou dance crew, jež soupeří ve třech kategoriích “ dodala vedoucí Rappresentu.