Karlovy Vary — Družstvo v Tyršově ulici koupilo městské pozemky před pěti lety za zvýhodněných podmínek. Nyní je ovládli ruští podnikatelé.

Staví se. V Tyršově ulici se staví už několik měsíců. Investor zde nezískal jen pozemky města, ale podařilo se mu skoupit i parcely od soukromých vlastníků. Prý nebyly nikterak levné. | Foto: DENÍK/Jana Kopecká

Jen čtyři sta sedmdesát korun za nezasíťovaný metr čtvereční stavební parcely zaplatilo v roce 2003 městu Karlovy Vary tehdejší Stavební bytové družstvo Tyršova.

Bývalý primátor Zdeněk Roubínek k prodeji tehdy prohlásil: „Budeme podporovat Karlovaráky, kterým jsme pozemky slíbili.“ Tím vysvětlil i rozhodnutí tehdejšího zastupitelstva, proč si dané pozemky o rozloze téměř 15 tisíc metrů čtverečních v lukrativní zóně položené na jižní stranu nekoupila ruská podnikatelka Elen Stěpanovová. Za dané pozemky v Tyršově ulici nabídla tato podnikatelka 20 milionů, tedy o 6 milionů více než družstvo, které před pěti lety zastupovali tři Karlovaráci.

V roce 2008 je ovšem situace v tomto bytovém družstvu zcela jiná. Už v květnu loňského roku se změnilo družstvo na akciovou společnost Rezidence Tyršova. V té době se také předsedou představenstva nové akciové společnosti stává Milan Špička, šéf karlovarské stavební firmy Bau–Stav.

Loni v prosinci získává Špička podle oficiálního obchodního rejstříku všechny akcie Rezidence Tyršova.

Podle aktuálních informací je v současné době, a to od května letošního roku, jediným akcionářem Rezidence Tyršova akciová společnost Park KV. Jejím jediným akcionářem, a tedy vlastníkem, je však společnost s ručením omezeným ParkLane se sídlem v Moskvě.

Jak si redakce Deníku včera ověřila na karlovarském magistrátě, radnice si do kupní smlouvy na pozemky v Tyršově ulici nechala zanést podmínky o předkupním právu města.

„Do kupní smlouvy bylo zapracováno předkupní právo města Karlovy Vary do doby kolaudace,“ potvrdil mluvčí Jakub Kaválek. Do kolaudace ale podle Špičky zbývají nejméně ještě tři roky. Ten odmítá jakoukoliv transakci ve prospěch ruských podnikatelů. Podle něho akcie bývalého družstva společnosti neprodal.

Šéf stavební firmy Bau– Stav a bývalý šéf Rezidence Tyršova Milan Špička popřel, že by akcie společnosti Rezidence Tyršova prodal ve prospěch firmy Park KV. Ta byla založená teprve 17. prosince roku 2007, tedy čtrnáct dnů poté, co se jediným akcionářem Rezidence Tyršova stal právě Špička.

„Já jsem akcie Parku KV neprodával,“ říká Špička. Výpis z obchodního rejstříku ale mluví jasně:

Jediný akcionář:

Ing. Milan Špička

Zapsáno: 3. prosince 2007

Vymazáno: 13. května 2008



Nový jediný akcionář:

Park KV a. s.

Karlovy Vary, Tržiště 29/9

IČO: 280 01 095

Zapsáno: 13. května 2008

Jediným akcionářem Parku KV, v jehož orgánech figurují čtyři ruští podnikatelé a jen jeden český – Roman Šlechta, je společnost s ručením omezeným ParkLane. Citace z obchodního rejstříku:

Park Lane, 115114 Moskva, Derbenevskaja nab. 11, Ruská federace

Zapsáno: 17.prosince 2007

Podle obchodního rejstříku je tedy zřejmé, že Rezidenci Tyršova ovládli ruští byznysmeni.

Podnikatel Špička však říká, že původní družstevníci mají vliv na Rezidenci Tyršova i nadále.

„Historie byla taková, že když jsme vyčíslili náklady na stavbu inženýrských sítí v dané lokalitě, došli jsme k řádovému číslu sto milionů korun. To byla pro nás příliš velká částka. My jsme na to neměli. Proto vstoupil do společnosti nový investor. Co se týče společnosti ParkLane se sídlem v Moskvě, v té působí i nadále několik původních akcionářů z bytového družstva,“ vysvětluje Špička.

Ten zprvu uvedl, že si redakce Deníku vykládá informace z obchodního rejstříku špatně. „Některé informace na tomto portálu mohou být zastaralé. Pravda je taková, že přibyl spoluinvestor,“ uvedl nejdříve. Špička přitom před několika dny nedokázal odpovědět na dotaz, zda tímto spoluinvestorem je právě Park KV.

„Není vyloučené, že to je tato firma,“ reagoval.

Otázkou je, jak na tuto transakci bude pohlížet vedení města, které má na pozemky v Tyršově ulici předkupní právo do doby kolaudace. Do té ale stejně zbývá ještě řada let. Jak totiž Špička upřesnil, byty budou dostavěny zřejmě až za tři roky.

„Hodláme tu postavit sto bytů, půjde o takzvané vila domy. Jejich realizaci hodláme rozdělit do čtyř etap. V tuto chvíli nepředpokládáme, že bychom je začali nabízet zájemcům postupně. To se zřejmě stane až po dokončení poslední etapy. Zatím ani nevíme, jak s byty naložíme, tedy zda je prodáme, či je budeme pronajímat,“ upřesnil podnikatel Špička.

Špička zároveň doplnil, že pozemky v Tyršově ulici i nadále zůstávají ve vlastnictví Rezidence Tyršova. „Nikdy jsme je nepřeváděli,“ dodal. Jakékoliv další otázky ohledně změn ve firmách, které danou lokalitu ovládají, však odmítl komentovat.

Redakce včera požádala Ministerstvo financí o stanovisko k převodu akcií mezi Rezidencí Tyršova a Park KV. Podle mluvčího ministerstva Jakuba Haase postupovaly firmy v souladu se zákonem.