Karlovy Vary — "Co bude se sklepy v bývalém kině Praha, zatím netuším, stejně tak, jako se starým zimním stadionem," říká v rozhovoru Karel Holoubek.

Karel Holoubek | Foto: DENÍK/Petr Zahradníček

Podnikatel Karel Holoubek koupil před několika dny budovy Becherovky v obchodně–správním centru města. Nejen to byl důvod ke krátkému rozhovoru…

Jak k obchodu vlastně došlo?

Už delší dobu jsem uvažoval využít historických sklepů u Zámečku v Doubí k výstavbě malého pivovaru. Za tím účelem jsem si také před časem zaregistroval ochrannou známku na pivo Karel. Ale řešil jsem problém, jak dostat lidi do Doubí. Když se objevila nabídka na prodej budov Becherovky, tak jsem ji využil.

Nejprve byla cena přemrštěná, ale pak jsme vedli slušné jednání a uzavřeli obchod. Ani Becherovce nebylo jedno, komusvůj historický majetek prodá.

Za kolik jste ty domy koupil?

To nemůžu říct, protože je to předmětem obchodního tajemství, ale na první nabídku za 280 milionů jsem nereagoval, a jestliže se proslýchá, že jsem to koupil za 90 milionů, tak je to opačný extrém.

Becherovka teď bude u Karla Holoubka v nájmu?

Ano, na dva roky plus jeden s opcí, než si postaví nový výrobní areál v Bohaticích.

Máte tedy celé dva roky na to rozhodnout, co tu bude potom…

Já vím, co tu bude. Udělám tu malý pivovar s restaurací, kde se bude vařit pivo Karel. V proskleném prostoru stáčírny by mohla být třeba galerie. Chci, aby lidi z ulice vešli do prostoru. Mám také zájem udržet a ještě více v budoucnu využít Muzea becherovky. Co zatím nevím, je, jak využít sklepy v prostoru bývalého kina Praha v pasáži. Snad nějaký nápad přijde.

A co původní nápad s pivovarem ve sklepích v Doubí?

To je teď pasé, zakonzervoval jsem je a i tady čekám, že mě v budoucnu něco napadne. V každém případě bych byl rád, kdyby okolí sídla firmy na Zámečku v Doubí nějak vypadalo. Nebaví mě se dívat z okna na nepořádek. Jestli se mají Karlovy Vary rozrůstat, pak Doubí je určitě zajímavá lokalita.

Na diskuzním fóru našeho Deníku se po vašem obchodu s Becherovkou objevila jízlivá poznámka, že už je jasné, proč se zdražilo teplo. Autor narážel na to, že provozujete Karlovarskou teplárnu.

Ať se každý podívá, o kolik to teplo vzrostlo a srovná to s okolím… Mám před sebou ještě tři roky z desetiletého nájmu a myslím si, že je teplárna v dobré kondici. V těch deseti letech jsem tu proinvestoval a ještě proinvestuji 700 až 800 milionů korun. Rád bych pokračoval. Mimochodem tuto teplárnu provozuji, ale vlastním i další teplárny, třeba v Hradci Králové nebo Povážské Bystrici.

Jste také vlastníkem HC Energie. Tým vám dělá asi poslední dva roky radost, že?

Doufám, že nejenom mně, ale hlavně fanouškům! Rozpočet klubu je v posledních dvou letech 120 milionů korun na rok. A loňský i ten letošní sportovní výsledek je velký úspěch. Myslím, že hokej dělá městu skvělou reklamu. Jdeme dobrým směrem. Máme tu mládežnickou základnu 350 dětí a juniorů a každý rok se někdo z mladých prosadí i do áčka. To je správná cesta.

V semifinále to vypadá na Spartu, co vy na to?

Hlavně, že to nebudou Vítkovice, ty jsem si nepřál ani před play off. A Sparta? Teď už je to jedno, všichni soupeři jsou dobří, ale Sparta je „hratelná“. Věřím, že se kluci o finále porvou.

Těšíte se do nové haly?

Jasně, v současnosti vyjednáváme s KV Arénou podmínky pronájmu. Chci si tu halu pronajmout celou na 40 zápasů extraligy plus tréninkovou plochu a kanceláře. KV Aréna má poněkud zvláštní představy o sky–boxech. Nechť si je pronajme, ale ne na hokej! Chci halu i s nimi a sky–boxy rozdám těm, co hokej platí. Když si halu pronajme někdo třeba na Vondráčkovou, taky nebude zvědavý na to, že má někdo pronajatý sky–box…

A co bude se starou „plechárnou“?

To nevím, pozemky jsou tu státní… Fakt nevím. Zakonzervuji současný stav, možná pronajmu kanceláře, ale žádný záměr tu nemám.