Boží Dar – Město s největší hustotou zákonodárců na počet obyvatel. To je po volbách do poslanecké sněmovny Boží Dar.

Rudolf Chlad (TOP 09), poslanec | Foto: DENÍK

Vedle senátora Jana Horníka se totiž Boží Dar může pyšnit i poslancem Rudolfem Chladem, který díky preferenčním hlasům poskočil na kandidátce TOP 09 ze třetího na první místo.

„Bylo to pro mě velké překvapení,“ řekl krátce po oznámení výsledků voleb Chlad. „Najednou přišlo něco, s čím jsem absolutně nepočítal,“ doplnil.

S jakými prioritami vstoupí na půdu poslanecké sněmovny? „Kvůli tomu, že to přišlo tak nečekaně, si priority musím srovnat v hlavě. Ale to základní je jasné: Co nejrychlejší dostavba silnice R6, neziskový sektor a podpora lázeňství. Po jednání s Horskou službou se také vrátím k dlouhodobě prosazovanému, leč dosud neexistujícímu zákonu o Horské službě,“ nastínil Chlad.

Z politické mašinérie Rudolf Chlad strach nemá. „Semlít se nenechám. Jsem na to dost starý a zkušený. Do parlamentu jdu s představami, od kterých nechci ustoupit. Výhodou je, že do parlamentních křesel zasedne spousta nových lidí,“ svěřil se Chlad.

Zvolení do parlamentu výrazně zasáhne do soukromého života nového poslance, který si půl roku užíval „důchodcovství“. „Určitě budu muset slevit ze svých koníčků. Na lyže, závodění v autě a na vnučky mi teď bude zbývat daleko méně času,“ přiznal Chlad.

Josef Malý, jednička z kandidátky TOP 09, bere zvolení Rudolfa Chlada normálně. „Chtěli jsme mandát, a máme ho. Takže jsem spokojený,“ řekl Malý. Na otázku, zda „topka“ nasadí do podzimních senátních voleb jako svého kandidáta stávajícího senátora Jana Horníka, odpověděl: „To je předčasná spekulace. Ale za úvahu to stojí.“