Karlovarsko – Ve druhém kole senátních voleb zvítězil Jan Horník, získal 71,75 procent hlasů.

Janu Horníkovi (zcela vpravo) přišli mezi jinými pogratulovat (zprava) Jiří Klsák (na Božím Daru byl náhodou), Jitka Salajková Peřina a její manžel Jiří. | Foto: DENÍK/Petr Kozohorský

„Jan Horník vyhrál o několik délek,“ řekl by nejspíše k výsledkům druhého kola voleb do Senátu sportovní komentátor, specialista na dostihy. A měl by pravdu. Dosavadní senátor, kterého do boje nasadilo hnutí Starostové a Nezávislí s podporou TOP 09, totiž ve druhém kole voleb získal 71,75 procenta hlasů. Kandidáta občanských demokratů Josefa Pavla tak pasoval do role takřka nezúčastněného pozorovatele.