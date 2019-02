Karlovy Vary – Soutěž Karlovarský skřivánek nabídla vystoupení řady talentovaných mladých zpěváků.

Město Karlovy Vary je odedávna nejen věhlasným lázeňským městem, které je spojeno s tradičním porcelánem, sklárnou Moser, Becherovkou, filmovým festivalem, ale také Pěveckou soutěží Antonína Dvořáka a dalšími aktivitami. Tedna se tento týden znovu ve městě konala.

„Bohatý kulturní rozměr našeho města obohatili v minulých dnech mladí pěvci, chlapci a děvčata, ve věku od 6 do 15 let. Soutěžili ve třech kategoriích celostátní soutěže, jubilejního patnáctého ročníku Karlovarského skřivánka. Přes sto soutěžících z osmi krajů naší republiky bojovalo o prvenství a ocenění, které jsou pro mnohé důležitou motivací,“ uvedl Alois Ježek, ředitel soutěže.

Jejich výkony hodnotila odborná porota zkušených pěvců, profesorů a hudebních osobností. „Mezi nimi jsme přivítali profesorky konzervatoří Brigitu Šulcovou, Danielu Štěpánovou- Šimůnkovou a Evu Svobodovou z Prahy, Blanku Morávkovou z Brna, profesora Miloslava Stříteského z Pardubic a hudebního skladatele Jiřího Temla,“ dodal ředitel Ježek.

Porota určitě neměla lehké rozhodování, protože výkony mladých zpěváků byly opravdu plné talentu, nasazení i zápalu pro hudbu. Soutěžící si také velmi často vybírali i velmi náročné písničky, které ovšem s bravurou zvládali a vysloužili si velký potlesk publika i uznání porotců.

„V kategorii nejmladších, do 10 let, zvítězili Martin Blažej z Brna a Jana Šístková z Dobřan. Mezi staršími do 15 let Sabina Sudáková a Michal Marhold, oba opět z Brna, a Tomáš Drobil z Plzně. Závěrečného ceremoniálu předávání cen se zúčastnil primátor města Ing. Werner Hauptmann. Pořadatelství se dokonale zhostila Základní škola a Základní umělecká škola v Karlových Varech, v čele s ředitelem Břetislavem Svobodou a Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka, zastoupené v době příprav i při soutěži samotné tajemnicí Marií Drlíkovou. V aule školy, kde se soutěž konala, se setkávali každý den rodiče, pedagogové, organizátoři a mnozí nadšenci dětského zpěvu, kteří přišli skřivánky povzbudit. Všichni se neradi loučili s onou zvláštní a nezaměnitelnou atmosférou soutěžních dnů a těší se na další setkání za rok, při 16. ročníku Karlovarského skřivánka,“ doplnil spokojeně ředitel soutěže Alois Ježek.