KARLOVY VARY - Karlovarská radnice plánuje vystavět ´kruháč´, který zkomplikuje parkování v lokalitě.

Petice. Miroslav Ševčík se těší na opravenou Sokolovskou ulici. Jemu i desítkám dalších lidí, žijících a podnikajících v této části města však velmi zkomplikuje život výstavba kruhového objezdu. | Foto: DENÍK/Silvie Risová

Desítky lidí z celých Rybář podepisují v těchto dnech petici, která chce zabránit výstavbě kruhové křižovatky u kostela u střední keramické školy. Kruhová křižovatka má být vybudována v rámci velkorysé rekonstrukce celé Sokolovské třídy, která bude stát přes sto milionů korun.

„Chceme samozřejmě žít v hezkém prostředí a na opravu Sokolovské ulice tady čekáme desítky let. Víme, že je nezbytná. Výstavba kruhového objezdu v lokalitě Sokolovské –Železniční však právě zde zabere tolik místa, že znemožní parkování drtivé většině lidí, kteří v této části Rybář bydlí a podnikají zde,“ říká členka petičního výboru Jarmila Ševčíková.

Právě Jarmila Ševčíková se svým otcem, Miroslavem Ševčíkem, patří mezi zdejší podnikatele, pro něž bude výstavba objezdu prakticky likvidační záležitostí.

„Ale nejde jen o nás, co tady máme živnosti a firmy. Ve zdejších činžácích bydlí tolik lidí, kteří potřebují parkovat jako jiní obyvatelé města, že tento způsob rekonstrukce ulice jim přinese obrovské komplikace. Prý mohou přece parkovat někde na sídlišti na Čankovské. Takovou odpověď z radnice považujeme za aroganci,“ doplňuje Miroslav Ševčík.

Lidé nyní čekají na reakci magistrátu na odevzdanou petici.

Postoj magistrátu obhajuje mluvčí úřadu Jakub Kaválek.

„Kruhový objezd zde pomůže tisícům lidí z Čankovské. A to i přes to, že bude dokončen kompletně průtah městem. Dopravní průzkum byl totiž prováděn na stávající i budoucí stav dopravy v této části města. Místo rušených parkovacích míst vzniknou v docházkové vzdálenosti, kolem 150 metrů, jiná, takže by zásadní problémy nastat pro obyvatele této lokality neměly,“ tlumočí stanovisko radnice Kaválek.