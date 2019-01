KARLOVY VARY - Z veřejných záchodů u dolního nádraží v Karlových Varech se stalo společenské centrum.

NOVÁ GALERIE. Spoluzakladatel sdružení PROTEBE LIVE Jíří Hanek a ředitelka sdružení Tereza Bredlerová představili novou galerii SUPERMARKET WC. | Foto: DENÍK/Jan Havelka

Knihovna, přístup na internet, šance se scházet a připravovat nejrůznější besedy a výstavy. To je jen několik z celé řady možností, které nabídne galerie SUPERMARKET WC. Ta vznikla v objektu bývalých veřejných toalet u dolního nádraží. Slavnostní otevření zmíněné galerie je plánováno na dnešek.

„Na úpravách objektu jsme pracovali od konce roku 2006. Celkově jsme zatím do jejího vybavení investovali kolem 700 tisíc korun, přispěl nám i Karlovarský kraj a Evropská unie,“ informoval Jiří Hanek spoluzakladatel občanského sdružení PROTEBE LIVE, které galerii založilo.

Podle něj bude výhodou poloha galerie. „Galerii jsme záměrně vytvořili přímo na dosah kolemjdoucích lidí. Doufáme, že si sem lidé najdou cestu a bude se zde konat řada zajímavých akcí, zaměřených jak na grafický design, tak i na celou řadu dalších oborů. Mělo by to být multifunkční společenské centrum, kde se budou lidé setkávat a zároveň umožní bližší kontakt neziskových organizací s lidmi,“ dodal Hanek.

Galerie bude fungovat každý všední den. „Po dnešním otevření budeme ještě zhruba týden dodělávat některé drobnější úpravy, ale od 2. června bude galerie otevřená od pondělí do pátku mezi čtrnáctou a sedmnáctou hodinou,“ vysvětlila Tereza Bredlerová, ředitelka sdružení.

Sdružení má prostory pronajaté do roku 2016. „Jediné, co by mohlo fungování zkomplikovat, je avizovaná stavba kruhového objezdu, ale doufáme, že tato stavba galerii nepostihne,“ dodala ředitelka Bredlerová.

O bezpečnost galerie SUPERMARKET WC se postará bezpečnostní zařízení a také kamerový systém.

Glosa: Z toalet je galerie, byl to dobrý nápad