Karlovy Vary – Festivalový rozhovor s ředitelem hotelu Thermal Josefem Pavlem.

Josef Pavel, ředitel hotelu Thermal | Foto: DENÍK/Jan Havelka

Sejít se v klidu k rozhovoru s ředitelem hotelu Thermal Josefem Pavlem uprostřed Mezinárodního filmového festivalu nebylo jednoduché. Thermal je totiž centrem MFF a tak měl jeho ředitel nabitý program a kontroloval, aby 'srdce' této prestižní akce dýchalo co nejspolehlivěji. Přesto však Josef Pavel vysvětlil, jak se hotel připravoval a ochotně zavzpomínal i na setkání s řadou slavných návštěvníků festivalu.

Můžete zrekapitulovat, co vše obnášela příprava hotelu na Mezinárodní filmový festival?

Byť festival trvá v podstatě pouze osm dní, tak příprava na něj je samozřejmě mnohem delší. Už čtrnáct dní před jeho začátkem se vše připravuje podle požadavků a potřeb týmu Jiřího Bartošky. Hotel je v té době v podstatě vzhůru nohama. Staví se spousty příček, kontroluje se technika, připravují se prostory pro novináře apodobně. Je to pro nás hodně náročné, protože Thermal je vlastně takovým srdcem festivalu. V ostatních hotelích se sice konají akce, nebo tam bydlí návštěvníci a někteří hosté, ale my navíc musíme zaručit kvalitu promítání a další detaily. Thermal letos slaví dvacet pět let, kdy se v něm MFF koná a náročnost festivalu a také technické požadavky hodně vzrostly. Snažíme se všechno plnit a troufám si říci, že se nám to daří.

Vždy jsou důležité první dny MFF. Podařilo se tyto klíčové dny zvládnout?

Tak vždy panuje velká nervozita aby vše klaplo, ale musím říct, že letošní začátek byl velmi úspěšný a bez větších problémů.

Udělali jste před festivalem něco nového? Nějaké rekonstrukce a podobně?

Můžeme se pochlubit například novými výtahy, protože ty staré už skutečně byly potřeba vyměnit a také jsme zmodernizovali promítací a projekční techniku.

Máte nyní určitě velmi hektický program. Najdete si alespoň chvilku na to, abyste si zašel na nějaký pěkný film a vychutnal si atmosféru této filmové přehlídky?

Pro mě byl vždy filmový festival spojený hlavně s prací. Jsme tady v roli hostitelů a snažíme se návštěvníkům i celému týmu připravit kvalitní podmínky. Stejné to bylo i když jsem byl ředitelem Grandhotelu Pupp, primátorem nebo hejtmanem. Vždy tedy stihnu v podstatě jen zahajovací film a poté ten na závěrečný. Chápu, že se návštěvníkům atmosféra líbí a to je moc dobře, ale já mám skutečně Mezinárodní filmový festival spojený hlavně s pracovními povinnostmi.

Za svou kariéru ředitele Puppu, primátora, hejtmana i ředitele Thermalu jste se určitě setkal s mnoha slavnými filmovými osobnostmi. Můžete říct, která z hereckých hvězd vám za dobu trvání MFF nejvíce přirostla k srdci?

Těch zážitků je opravdu celá řada a setkání bylo také hodně. Velmi příjemně na mě zapůsobil například Michael Douglas, který se projevil jako velmi slušný a milý člověk a rád jsem si s ním pohovořil o různých věcech. To samé mohu říct i o Johnu Malkovichovi, který byl i velmi příjemný na personál a lidi kolem něj. Hodně pohodový chlap byl také Antonio Banderas. Občas se samozřejmě i stane, že některý člověk, kterého lidé znají z filmů jako sympatického herce, projeví jako znuděná nebo arogantní osoba, ale těchto případů jsem zažil málo a jsou to spíš výjimky. Asi určitě platí to, že čím toho člověk více dokázal, tak je skromější a pokornější a nemá potřebu si hrát na hvězdu. Jsem moc rád, že se během své kariéry mohu setkávat s celou řadou vzdělaných, přemýšlivých a slušných lidí. A to platí samozřejmě i v rámci tohoto filmového festivalu.