Karlovy Vary – Tématem zrušení zahrádek v Tuhnicích se bude zabývat rada města na dalším zasedání.

Zahrádky v Tuhnicích za mulfitunkční halou. | Foto: DENÍK/Jan Havelka

Zahrádkáři to v poslední době nemají v Karlových Varech lehké. Nejprve musely ustoupit některé zahrádky výstavbě bazénu u KV Areny, další zahrádkáře vystrnadila chystaná stavba domova pro seniory ve Staré Roli a Damoklův meč visí také nad zbytkem zahrádkářské kolonie u zmíněné haly.

„Nejdříve jsme měli dvacet pět let zahrádku na místě, kde se připravuje bazén. Tu jsme kvůli tomu museli opustit a koupili jsme další o kousek dál. Zde jsme čtyři roky a vypadá to, že opět skončíme. Je to hrozné. Nikdo nás neupozornil, že se budou rušit i tyto,“ bojí se jeden ze zahrádkářů v Tuhnicích.

Podle Michaely Kousalové, mluvčí karlovarského magistrátu, se osudem zahrádek v Tuhnicích bude zabývat rada města.

„Tímto tématem se rada města bude zabývat na svém dalším zasedání 13. dubna. Odbor majetku města s předstihem na toto zasedání předkládá radě města materiál k projednání, který obsahuje návrhy na ukončení nájemních smluv a případné kompenzace. V souladu s platnou smlouvou lze nájemní vztah ukončit výpovědí k 1. říjnu, výpovědní lhůta je v tomto případě jeden měsíc. Odbor majetku města proto materiály připravil s velkým předstihem, aby byli všichni nájemci s tímto rozhodnutím včas srozuměni,“ konstatovala Kousalová.

„Na pozemku, který je od loňského roku v majetku města, dojde ke zrušení zhruba 80 zahrádek. Jejich majitelé (nájemci) se po uplynutí výpovědní lhůty nemusí starat o odstranění či zbourání chat, budek nebo přístřešků a dalších věcí, které si nebudou chtít odnést.Ojejich likvidaci se postará majitel pozemku, tedy město Karlovy Vary,“ dodala mluvčí lázeňské metropole.

Podle slov Kousalové by město zahrádkáře finančně vykompenzovalo. „Na základě rozhodnutí rady města, pokud tak učiní, bude předložen zastupitelstvu města návrh na schválení finanční kompenzace nájemcům předmětných pozemků, ve výši několika desítek tisíc korun. V této věci může rozhodnout pouze ZM, tomákonečné slovo. Odbor majetku města také na základě pověření vedení města intenzivně připravuje a hledá náhradní pozemky pro vybudování nové zahrádkářské osady, samozřejmě v souladu s platným územním plánem,“ sdělila mluvčí.

Výpovědní lhůty už běží zahrádkářům ve Staré Roli. „Zahrádky musely ustoupit stavbě nového Domu pro seniory, kterou už schválila rada města. Tady již všem nájemcům pozemků běží výpovědní lhůta. Odbor majetku města v současné době řeší majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků. I v tomto případě by více jak 20 zahrádkářů mělo obdržet kompenzaci, zatím je ale vše v jednání,“ uzavřela mluvčí karlovarského magistrátu.