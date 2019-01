KARLOVY VARY - Primátorka tvrdí, že jde o podezření ze spáchání trestného činu. Zastupitelka si myslí, že jde o hon na čarodějnice.

Na tiskové konferenci, kterou včera mimořádně svolala, se zastupitelka Monika Makkiehová vyjadřovala k trestnímu oznámení na svou osobu. | Foto: DENÍK/Jana Kopecká

Trestní oznámení podala karlovarská radnice na zastupitelku Moniku Makkiehovou (ODS) kvůli projektu Cultura 2000, na nějž získaly Karlovy Vary od Bruselu přibližně 20 milionů korun. Primátorka Veronika Vlková (ODS) dokument podepsala ve středu minulý týden. Audit vnitřní kontroly karlovarského magistrátu totiž zjistil při kontrole smluv závažná pochybení.

„Trestní oznámení není formulováno proti konkrétní osobě. Popisuje skutkový stav a píše se v něm, že máme podezření ze spáchání trestného činu,“ uvedla včera Vlková. Její slova ale vyvrací náměstek Jan Balek (ODS). „Bylo formulováno přímo na Moniku Makkiehovou. Byl jsem u tohoto rozhovoru osobně přítomen,“ uvedl.

„Je to hon na čarodějnice,“ komentovala trestní oznámení Makkiehová. Právě Makkiehová totiž přitom poprvé veřejně před několika týdny upozornila na velké finanční nesrovnalosti, například v proplácení faktur.

Audit projektu zpracoval Josef Bečvář, současný vedoucí odboru vnitřního auditu magistrátu a zároveň bývalý náměstek šéfa protikorupční policie. Ten se při zkoumání materiálů nezabýval pochybením konkrétních osob.

„Z podkladů jsem zjistil, že smlouvu s jedním partnerem projektu, společností Laverna Romana, podepsala 26. října roku 2006 osoba, která neměla v té době už za město právo jednat. Bylo totiž po volbách. Navíc tuto smlouvu neschválila ani rada, ani zastupitelstvo, a to je porušení zákona o obcích. Třetím pochybením je potom proplacení faktur této společnosti za činnost, která nebyla obsahem mandátní smlouvy,“ vysvětloval Bečvář.

Makkiehová ale tvrdí, že ji chce Bečvář s několika kolegy z ODS zdiskreditovat. Uvedla, že o něm vypovídá i to, že z elitního policejního sboru musel odejít krátce po útěku miliardáře Krejčíře. Bečvář odmítl její slova komentovat. „Ze své funkce jsem odešel na vlastní žádost a vyjádřím se k tomu, až to zazní ve sdělovacích prostředcích,“ řekl.

Makkiehové vadí i to, že o trestním oznámení nebyla včas informována a audit, o který zažádala, jí nebyl poskytnut. Mohla do něho pouze nahlédnout. „Je to poprvé, co něco takového prožívám. Je to o to horší, že trestní oznámení na mě podali lidé z vlastních řad a ani mě o tom včas neinformovali. Na mě to působí tak, že kdo se postaví proti karlovarské ODS, dočká se nátlaku, aby propříště už mlčel. Jsem přesvědčena, že některé kauzy se snaží určití politici bohužel zamést pod koberec,“ prohlásila zastupitelka, která věří, že stejně tak, jak postupoval Bečvář v případě Cultury 2000, tomu bude i v jiných známých karlovarských kauzách, například i ohledně „losovačky“.

Projekt Cultura 2000 a podané trestní oznámení poukázalo na další karlovarské problémy.

Cultura 2000

Cultura 2000 (Thermae Europae) je tříletým projektem, jehož lidrem jsou Karlovy Vary. Evropská unie dotuje náklady ve výši 60 procent, Karlovy Vary na něj ročně obdrží 276 tisíc eur. Zbývající náklady hradí samotná města (Varberg, Piešťany, Acqui Therme, Velingrad), která se společně s Karlovými Vary na projektu podílí. Cílem projektu je mezinárodní spolupráce v lázeňství a kulturního dědictví.

ODS ctí zákony

Primátorka Vlková (ODS), která je zároveň předsedkyní zastupitelského klubu ODS, se nedomnívá, že by členství v této straně bylo nějakou ostudou, jak říká na této straně zastupitelka Makkiehová. „Právě naopak. Tato situace demonstruje, že pro nás je dodržování zákona prioritou. Tuto naši zásadu nebudeme porušovat ani kvůli členům ODS, jako tomu bylo v případě projektu Cultura 2000. Je mi líto, že to paní Makkiehová vnímá takto,“ říká k situaci Vlková.

Bublan: Bečvář dostal padáka

Nynější šéf odboru auditu a kontroly magistrátu Josef Bečvář (na snímku vlevo) působil před lety jako náměstek šéfa protikorupční policie. Bečvář ale včera ostře dementoval zprávy, že by právě kvůli útěku podnikatele Radovana Krejčíře dostal výpověď. „Je to má soukromě právní věc z minulosti. Nechci se k tomu vyjadřovat. Odešel jsem sám na svou vlastní žádost,“ podotkl Bečvář a dodal: „Vyjádřím se k tomu, až to zazní v médiích.“

Jeho slova potvrdil mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek.

Bývalý ministr vnitra František Bublan (ČSSD) však včera tuto informaci dementoval. „Pan Bečvář odešel z této funkce po útěku Radovana Krejčíře. Tenkrát byla vyhodnocena odpovědnost konkrétních osob a pan Bečvář byl mezi nimi. Policejní prezident tehdy rozhodl, že bude z funkce náměstka odvolán,“ komentoval tento případ bývalý ministr vnitra.

Jana Kopecká, Ivana Kalinová

