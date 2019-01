KARLOVY VARY - Místo toho, aby radnice za Čas inkasovala nájem, platí za provoz najaté firmě.

UTRPENÍ KARLOVARSKÉ OPOZICE. Zastupitel Petr Kulhánek (vpravo, KOA) se s kolegy marně snažil argumenty přesvědčit koalici ODS a ČSSD, že někdy prostě pravdu nemá. Marně. | Foto: DENÍK/Jana Kopecká

Tvrdé palbě dotazů od opozičních zastupitelů i z řad veřejnosti čelil na úterním zastupitelstvu Jan Balek (ODS), náměstek pro kulturu a lázeňství. Kritika měla společný jmenovatel, Balkovy podivné manévry kolem kina Čas. „Jde o supernejdražší kino v republice. Z rozpočtu chcete na jeho provoz milion v době, kdy krátíte rozpočet a městu tak působíte obrovskou škodu,“ uvedl na Balkovu adresu zastupitel Petr Kulhánek (KOA). Ten požadoval, aby radnice na kino ihned vyhlásila výběrové řízení. „A to nejpozději do 20. února. Jen tak můžete předejít prokazatelné ztrátě,“ zdůraznil.

A proč magistrát platí za provoz kina miliony místo toho, aby inkasoval peníze za pronájem? Čas radnice vloni zrekonstruovala, vybavila moderními sedačkami a zavřela.

Mezitím vyhlášené výběrové řízení na nového provozovatele rada města zrušila a kino svěřila nadaci města Karlovy Vary. Ta kino ale ani neotevřela a navíc rada města rozhodla, že má objekt vrátit zpět městu. Od té doby jej má provozovat odbor kultury. Ten si ale s požehnáním rady najal soukromou firmu Atypfilm a ta od města požaduje na provoz 185 tisíc korun měsíčně. Radnice tak na kino musí do letošního července vydat téměř dva miliony.

Balek se ovšem hájil, že nadace nebyla schopna kino otevřít. To ale popřela bývalá náměstkyně Monika Makkiehová. „Kino nám rada z nepochopitelných důvodů vzala, přestože jsme měli program připraven a chtěli promítat. Město ovšem s nadací neuzavřelo smlouvu, a tudíž nám kino ani nemohlo předat,“ uvedla zastupitelka. Aniž by Balek tyto kroky podrobněji vysvětlil, uvedl, že na kino bude vyhlášeno výběrové řízení 26. února. Dodal, že kvůli tomu, že byl Čas dlouho uzavřen, byl vyškrtnut ze seznamu premiérových kin. „To by se mělo změnit v březnu,“ vysvětlil náměstek důvod mizerného programu z něhož jsou zklamaní především Karlovaráci.

Tento týden například Čas promítá socialistické filmy. „Program je tak mizerný, že vůbec nemá smysl do Času chodit,“ uvedl Jan Poštolka.