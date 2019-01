KARLOVY VARY - Znalecký posudek na mobiliář Lázní I zatím nikdo nepředložil.

Lázně I | Foto: DENÍK/Alexander Klimeš

Při schvalování ceny, za níž kraj hodlá koupit Císařské lázně od Karlových Varů, vycházeli krajští zastupitelé nikoliv ze znaleckého posudku, ale z neúplných informací z druhé ruky.



Tak by se dal shrnout postup, který zvolilo v případě vydání téměř stomilionové částky za nákup Císařských lázní vedení Karlovarského kraje. Znalecký posudek na vnitřní mobiliář historického objektu totiž zatím neexistuje. Předložil jej pouze Ivan Žikeš, který odhadoval budovu, zatímco znalec Antonín Rybář, který odhaduje umělecky nemírně cenné vybavení lázní, jej dosud nikomu nepředal. A to ani městu, které si jej u něj objednalo, ani Karlovarskému kraji. „Ne, nikomu jsem posudek nedal,“ uvedl Antonín Rybář. Přitom krajští zastupitelé přesnou a pevnou cenu mobiliáře za 37 milionů 921 tisíc sedm set korun, schválili ve svém závazném usnesení dle znaleckého posudku, stejně jako schválili 59 milionů 782 tisíc 810 korun, na něž byla znalcem Ivanem Žikešem odhadnuta budova lázní. Kraj tedy za Císařské lázně městu celkem nabídl 97 milionů 704 tisíc 510 korun.



„Měli jsme znalecký posudek,“ uvedl nejprve hejtman Josef Pavel (ODS). Na dotaz, zda měl při jednání zastupitelstva v ruce znalecký posudek i na mobiliář, ovšem připustil, že měl jenom informaci, kterou znalec v připravovaném posudku stanoví. „Tuto informaci mi obstaral náměstek Petr Horký,“ obhajoval hejtman cenu, která není dosud opatřena ani kulatým razítkem znalce, ani nebyla nikomu předložena. Na dotaz, co by se dělo v případě, že by se konečná cena za mobiliář změnila, hejtman uvedl, že by se usnesení o Císařských lázních muselo revokovat. Totéž potvrdil hejtmanův náměstek Petr Horký (ČSSD). „Posudek na mobiliář nemáme, a v případě, že v něm bude částka jiná, pak toto usnesení neplatí a budeme jej muset revokovat,“ uvedl Horký.



Náměstek karlovarské primátorky a zároveň krajský zastupitel Tomáš Hybner (ČSSD) je tímto postupem pobouřen. „Na jednání krajského zastupitelstva, které toto usnesení schvalovalo, jsem několikrát upozorňoval, že znalecký posudek na vnitřní vybavení lázní Karlovarský kraj mít nemůže. Vždyť jej mým prostřednictvím zadávalo město a podle mých informací bude dokončen do čtrnácti dnů. Navíc jsem přímo na jednání požadoval, aby mi tento posudek hejtman ukázal. Odbyl mě tím, že se o tom nebude bavit,“ uvedl Hybner. Ten byl v případě, že Antonín Rybář znalecký posudek na mobiliář Císařských lázní komukoliv poskytl, připraven jej žalovat. „Jde o zákon na ochranu informací a dat. To není legrace,“ uvedl Hybner.



Krajský zastupitel Jaroslav Růžička (ED), který je zároveň i karlovarským zastupitelem, uvedl že právě proto, že při vedení kraje nepředložilo znalecké posudky, ale i pro další pochybnosti pro tento záměr nehlasoval. „Jestliže hejtman neměl při projednávání tohoto bodu znalecký posudek na mobiliář lázní před sebou, přestože z nich částky za přesné částky Císařské lázně vycházely, pak nás minimálně uvedl v omyl. Vadilo nám ale i to, že smlouva nebyla s městem dohodnuta,“ uvedl Jaroslav Růžička.