KARLOVY VARY - Záleží nejen na sportovních výkonech, ale také na chování a na školních známkách. Naděje karlovarského hokeje začínají se sportem od tří let po vzoru otců i dědů.

Chlapci z karlovarské sportovní školy jsou nadějnými posilami karlovarské HC Energie. Jejich velkým snem je dostat se až do NHL. | Foto: DENÍK/Jana Kopecká

Jestliže někdo skutečně upřímně, bez postranních úmyslů a pivní berličky fandí Enegii, pak jsou to mladí karlovarští hokejisté. Hokej není jen jejich záliba, ale i učební program.

Hokejisté ze sportovní třídy 6. B základní školy v Krušnohorské ulici soutěží v hokejovém žákovském přeboru, bez jejich osobního povzbuzování se neobejde jediný zápas Energie a jejich snem je NHL.

„Doma u televize? To ne. My zápasy sledujeme přímo v hale, kde o přestávkách pomáháme uklízet led, a jezdíme i do Prahy. Vyhrajeme, věříme ve vítězství,“ odpovídají na dotaz, kde fandí Energii.

A jak se k hokeji dostali oni samotní? „Brácha mi nosil puky do postele. Hokej hrál děda, táta i brácha,“ smál se Jakub Vrána. A Radim Řezníček? Ten hraje hokej od tří let, jako jeho kamarádi. Všichni kluci by chtěli v hokeji pokračovat na sportovním gymnáziu a už se těší na multifunkční halu.

„Tam budeme trénovat v té malé,“ spokojeně vysvětlují. Hokejový sport není pro rodiče mladých hokejistů žádnou levnou záležitostí. Jenom za výstroj zaplatí třicet tisíc korun. „Dopravu na utkání v žákovském přeboru si rodiče platí sami,“ vysvětlil Ondřej Červenka.

Teď, když už je po sezoně, si užívají trochu volna. Ale jinak trénují každý den. Od čtvrté třídy docházejí do sportovní třídy. Jako mladí hokejisté mají více tělocviku. Oproti jiným sportovním třídám na této škole hrají více fotbal. Vedle toho se musí i dobře učit. „Rodiče chtějí, abych nosil dobré známky,“ podotkl Radim Řezníček.

Vedení školy navíc i sleduje chování mladých sportovců. „Kdo dostane dvojku z chování, s hokejem končí,“ dodal Pavel Bláha.

Ivana Kalinová, Jana Kopecká