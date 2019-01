Je pravda, že bude Karlovarský symfonický orchestr prodávat méně vstupenek abonentních řad? Pokud ano, tak proč?

Alois Ježek ředitel KSO | Foto: ARCHIV KD

Toto je nehorázná lež. Slyšel jsem zvěsti o tom, že budeme prodávat pouze třicet pět abonentních vstupenek. To je ale naprostý nesmysl. Skutečně jsem v rozhlase o jejich prodeji mluvil, ale řekl jsem, že budeme pro abonenty prodávat třicet pět procent obsazenosti sálu do třech abonentních řad. A to je více než v minulém roce. V žádném případě taková omezení prodeje neplánujeme.