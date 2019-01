KARLOVY VARY - Při setkání pracovníků společnosti Pernod Ricard v Karlových Varech zahynul manažer z Maďarska.

Osudné schodiště. Z dvanácti metrů spadl účastník čtvrtečního sektání zaměstnanců společnosti Pernod Ricard. | Foto: DENÍK/Petr Kozohorský

Smrt manažera z Maďarska zřejmě předčasně ukončila oslavy dvousetletého výročí karlovarské společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka. Zemřel přímo na čtvrtečním setkání zaměstnanců společnosti Pernod Ricard, který výrobce proslulého bylinného likéru vlastní.



„Cizinec z dosud nezjištěných důvodů sjížděl po zábradlí v Císařských lázních. Neudržel rovnováhu a spadl. Při pádu si poranil nohu,“ uvedl Pavel Valenta, mluvčí karlovarské policie.



Dodal, že muži byl osudný pokus postavit se po pádu na nohy. „Ta, kterou si zranil, totiž neudržela váhu těla, muž zavrávoral a upadl zátylkem na kamenné schodiště,“ objasnil Valenta příčiny neštěstí.



Přivolaní lékaři se podle Lukáše Hutty, mluvčího záchranky, pokoušeli cizince oživit. „Veškeré pokusy však byly marné,“ řekl Hutta. Doplnil, že byla nařízena soudní pitva, která zjistí přesnou příčinu smrti a případný alkohol v krvi.



„Muž nebyl členem vrcholového managementu společnosti,“ uvedla mluvčí Becherovky Eva Kotýnková. „Bližší podrobnosti k případu zatím nezveřejníme. Nejdříve musíme vyrozumět rodinu našeho kolegy,“ doplnil David Haworth, generální ředitel společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka.



„Kolega musel spadnout z takových dvanácti metrů,“ popsal tragédii jeden z účastníků čtvrtečního setkání. „Sice jsem incident přímo neviděl, ale pochybuji o tom, že by se ještě pokoušel postavit se na nohy,“ dodal.



Neštěstí oslavy dvoustého výročí Becherovky velice poznamenalo. „Z pochopitelných důvodů jsme předčasně ukončili čtvrteční setkání zaměstnanců a partnerů naší firmy, kterých se do Lázní I sjelo téměř pět stovek z celé Evropy,“ uvedl generální ředitel podniku.



Neuskutečnila se ani původně plánovaná Becher party. Ta se měla v Grandhotelu Pupp odehrát včera večer. „Vzhledem k tragédii jsme se rozhodli setkání neuspořádat,“ potvrdila Andrea Pfeffer – Ferklová, generální ředitelka Grandhotelu Pupp.



Recept na bylinný likér spatřil světlo světa před 200 lety. Společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka tak patří k nejstarším firmám v Česku. Do jejího muzea v centru Karlových Varů ročně přijíždějí tisíce turistů, kteří touží poznat zákulisí vzniku likéru, jehož receptura je opředená tajemstvím.