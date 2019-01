KARLOVY VARY - Kvůli rušení školky hrozí rozpad koalice. Na světlo nyní vychází řada nejasností.

ZA JEDEN PROVAZ. Karlovarská ODS a ČSSD byla dlouho jednotná (na snímku v popředí primátorka Vlková s radním Donthem, v pozadí radní Zeman). Dnes už na sebe háží špínu. | Foto: DENÍK/Jana Kopecká

„My jsme školku zašmelit nechtěli. Dejte radnímu Zemanovi teploměr. Ať se ten prodavač šroubků vrátí do mototechny,“ takové a jiné vzkazy si nyní vyřizují karlovarští radní z ČSSD a ODS ohledně rušení městské školky v ulici Krále Jiřího. Napjatou situaci vyprovokovalo pondělní jednání rady, na němž se 7 radních z 11 (4 za ČSSD a 3 z ODS) usnesli na zrušení mateřské školy v Krále Jiřího. ČSSD má však dojem, že ji v tom ODS záměrně vykoupala, protože na jednání nepřišli další tři radní z ODS ani primátorka Vlková.

Spor vygradoval po emailu radního za ČSSD Martina Zemana, který v úterý zaslal redakci: „Vzhledem k návrhu pana Dontha a primátorky Vlkové na prodej nebytového prostoru licitací nejvyšší nabídce, který byl pro mne nepřijatelný, jsem hlasoval pro pronájem tohoto prostoru.“

Radní Arnošt Donth i primátorka Veronika Vlková (oba ODS) popřeli, že by navrhovali prodej školky. „Je to lež. My dva jsme byli naopak pro zachování školky a chtěli jsme najít peníze na její opravu,“ tvrdí Donth. Stejně se vyjadřuje i primátorka. „Co se týče nařčení, že jsem preferovala prodej, pak je toto zcela vytrženo z reality. Pouze jsem sdělila, že chci mít řešení kompletní. Zajímalo mě, jak to bude s prostorami, kdyby se provozovatel soukromého zařízení nenašel, aby to za pár měsíců neskončilo prodejem, například licitací. Nikdy jsem tedy neprosazovala ani nepreferovala prodej těchto prostor. Dosud upřednostňuji zachování mateřské školky a myslím si, že větší jistotu by v tomto případě znamenalo zachování školky městské, nikoliv soukromé,“ říká primátorka.

I ona však zasadila ČSSD tvrdou ránu. „Velmi mne udivilo, jak jsou si všichni členové ČSSD jistí, že se prostory pronajmou. Mají snad již dnes oni vytipováno, kdo to bude? Dělají snad někomu zakázku?“

Zeman ovšem trvá na svém. „ČSSD chtěla školku pronajmout, ale ODS chtěla prostory prodat. Pokud mluví primátorka o zájemcích, tak já mám podobnou otázku – když ODS navrhovala licitaci, měla snad ona připraveného zájemce?“ ptá se radní Zeman. Ten byl zcela zásadně proti prodeji. „Licitaci by vyhrál ten, pro něhož není návratnost financí problém,“ vysvětluje. Kdo to je? To Zeman neupřesnil.

To Dontha hodně nadzvedlo. „Dejte radnímu Zemanovi teploměr. Když jsme se dozvěděli, co se kolem toho děje, jaká byla skutečnost se zprávou od hygieny, nechtěli jsme, aby se město těchto prostor zbavilo. Naopak jsme chtěli sehnat peníze na opravu. My jsme školku zašmelit nechtěli, to zamýšleli jiní lidé. Slyšel jsem o školce spoustu věcí ze zákulisí. To ale rozhodně není scénář ODS,“ dodává.

Jana Kopecká, Ivana Kalinová

