Hodně rušno kolem kvality ovzduší v Karlových Varech bylo totiž na konci letošních prázdnin, kdy došlo k požáru v průmyslovém areálu v Tisové na Sokolovsku a kouř z něho byl cítit až v lázeňském městě. Proto se lidé začali dotazovat, kde konkrétní data o znečištění ovzduší naleznou. Odpověď byla, že zatím nenajdou. A termín, kdy se tak stane, se neustále odsouvá. Komise životního prostředí přitom už dávno zasedala.

Kouř z Tisové došel až do Varů. Jaké je ovzduší, se ale lidé stále nedozvědí

„Monitoring nadále běží a naměřená data jsou kontinuálně ukládána na server, kde jsou dostupná pro osoby s autorizovaným přístupem, což je v současné době vedoucí odboru životního prostředí, vedení Správy přírodních zdrojů a kolonád a členové komise životního prostředí a obnovitelných zdrojů,“ říká aktuálně k tématu mluvčí magistrátu Helena Kyselá a pokračuje: „Komise téma monitoringu ovzduší projednávala na začátku září, seznamovala se podrobněji se získanými daty a možnostmi práce s nimi a vyžádala si přístup k výsledkům měření pro všechny své členy. Ti se nyní průběžně s naměřenými hodnotami seznamují a na některém z příštích jednání pak budou posuzovat způsob prezentace veřejnosti. Jde o to, aby data byla zveřejňována v nějaké srozumitelné a vypovídající podobě.“

Možností je podle radnice celá řada, mohou to být datové sady, grafy a nebo také vývojové řady. „Komise by měla doporučit, zda zveřejňovat hodnoty denní, týdenní či měsíční. Jednání ke specifikaci a rozsahu zveřejňovaných informací by se mělo uskutečnit do konce tohoto roku. Co se týče přístupu veřejnosti k naměřeným hodnotám, od počátku bylo záměrem vytvořit na webu úřadu zvláštní stránku, kde budou výsledky ve vybraném formátu zveřejňovány,“ uzavírá mluvčí Kyselá.

Toto jsou přitom slova jejího kolegy Kopála z konce srpna: „Komise pro životní prostředí má na svém nejbližším jednání stanovit formát, ve kterém budou data zveřejňována, tak aby výstupy měly nějakou informační hodnotu.“

Fakt, že emise budou pod drobnohledem pouze v lázeňském území, kritizovali opoziční zastupitelé na červnovém jednání, kde se záležitost projednávala. Radní před tím totiž slibovali, že monitoring bude i na zatížených místech. „Jedna stanice by měla být ve Dvořákových sadech, druhá u Morového sloupu pod Zámeckým Vrchem, třetí pak v obchodně správní části města. Nabízí se například sídliště na Růžovém Vrchu,“ uvedl letos v únoru radní Martin Dušek. Navíc až na červnovém zastupitelstvu poprvé zaznělo, že data o emisích jsou prioritně určena pro SPLZAK, která je potřebuje pro výroční zprávu. Dlouhé měsíce před tím přitom vedení radnice nic takového nezmiňovalo.