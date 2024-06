Zrušení datumovky kritizovali na jednání zastupitelstva v úterý 18. června někteří politici a vedení města slíbilo, že pokud se změna neosvědčí, datum se do sadů opět vrátí.

Květinové datum před Hlavní poštou, které bylo obměňováno městskými zahradníky v čele sadů s Alžbětinými lázněmi v pozadí od Sametové revoluce, nebylo vysazeno letos na jaře poprvé. Důvodem, které vysvětlovala městská organizace Lázeňské lesy a parky, byl fakt, že to chtělo určitou změnu. „Kalendář je u Hlavní pošty zrušen z důvodu plánované změny. V dnešní době, kdy má každý mobilní telefon nebo chytré hodinky, datumovka nedává smysl. Máme v úmyslu ve Smetanových sadech provést zahradní výsadbu, která bude ladit s dobou a lidi osloví. Nejpozději v druhé polovině června se změny v sadech objeví,“ obhajoval důvody ředitelů lesů Stanislav Dvořák.

Opozice chtěla odvolat náměstka Duška kvůli školám. Fiala končí, Šrámek zůstává

Rozhodnutí městské organizace popudilo ovšem nejen Karlovaráky, ale i návštěvníky města, kteří brali fotografii s datumovkou jako vzpomínku na pobyt v Karlových Varech s konkrétním datem. „Říkali jsme si doma, že z toho uděláme pěknou tradici a že se vždy budeme s naší dcerou před datem fotit v den jejích narozenin. Bohužel jsme to stihli jen jednou,“ komentovala změnu jedna z diskutujících na facebooku Deníku. „Bude tam něco jiného, co se bude také obměňovat, je to ale překvapení, proto nechceme zatím prozrazovat, co to bude. Chápeme, že změna může bolet, ale paní zahradnice je šikovná, má zajímavé nápady. Věříme, že se změna ujme,“ reagovala začátkem června PR manažerka lesů Martina Netvichová.

Zrušení květinového data nevadí jen karlovarským patriotům, ale i politikům, kteří toto téma rozebírali na jednání zastupitelstva. První, kdo se proti jeho zrušení ohradil, byla Věra Chromcová (SPD). „Když se někdo před datem vyfotil, tak věděl, že toho dne byl v Karlových Varech. Kdo se vám vyfotí s českým nápisem?“ divila se.

Hotel Carlsbad Plaza zavedl IQOS friendly pokoje

„Žijeme v České republice, ne v Anglii. A je to i nový pohled na řešení toho parku. Je to přístup, který nyní Lázeňské lesy a parky mají a pokud se to neosvědčí, není to nevratné, a pokud bude tlak, aby se tam datumovka vrátila a pokud progres, který tam je, se neosvědčí, datum se může vrátit. Proč ale po čtyřiceti letech neudělat něco jiného? Proč nevyzkoušet novou záležitost?“ reagoval radní Petr Bursík (ODS). „Proč máme rušit něco, co je osvědčené?“ kontrovala Chromcová a primátorka Andrea Pfeffer Ferklová na to odpověděla, že beze změn by asi ani společnost nemohla vyvíjet.

„Když jsem datumovku viděl, vždy mě to zahřálo u srdce a těšilo mě, že se u toho fotí turisté. Fotili se zde i lidé, kteří měli právě významné výročí. Když jsem se dozvěděl, že už je tam nápis, nechtěl jsem tomu příliš věřit a chtěl jsem to raději vidět na vlastní oči, aby mi zase někdo, jako tomu bylo v případě instalace sochy Lenina na Linhartu, neřekl, že to neexistovalo. Ten nápis je v češtině. Nápadu tak trochu něco chybí. A pokud jde o samotný nápis, přemýšlejte vy, kteří umíte česky, opravdu se to takto v češtině říká zcela běžně? To je totiž typický anglicismus. Kdyby to bylo správně česky, tak tam je napsáno Přeji vám krásný den,“ kritizoval změnu také bývalý zastupitel za KOA, karlovarský historik Jiří Klsák, který dodal, že nápis není ani řádně vidět.

Zdroj: Kopecká Jana

Zmíněný nápis ovšem není konečná tečka za avízovanou změnou. Na to, co zde dalšího zahradníci chystají, si budou muset Karlovaráci i turisté ještě chvíli počkat.