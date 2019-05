„My jsme se brali v květnu hlavně proto, že to byl velmi spontánní nápad a květnové termíny bývají volné,“ popsala Jana Čermáková z Chebu, co je k májové svatbě vedlo. „Slavnost ale trochu kazil fakt, že ji babička skoro celou probrečela. Pořád naříkala, že jí brzo umřu. Jsou to tři roky a pořád jsem naživu,“ smála se čtenářka.

Květnové svatby prý přinášely smůlu, protože se dítě počaté v květnu narodilo v zimě, kdy mohla být žena kvůli omezené stravě oslabená, porod tedy nemusela přežít. O dítě navíc mohla přijít už při tvrdé práci na poli. To už však není aktuální. Například v Mariánských Lázních se letos v květnu vezme celkem pět párů. V květnu 1999 a 2009 se přitom podle matrikářky Jany Cuchalové ve městě žádná svatba neodehrála.

Podle údajů karlovarské matriky bylo v květnu roku 1999 uzavřeno celkem 12 svateb, v roce 2009 jich bylo 9, v roce 2017 opět 12, vloni 20. „Letos zatím evidujeme na květen 23 párů snoubenců,“ řekl mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál. „Zdá se, že trend květnových svateb stoupá a postupně se upouští od pověry ´svatba v máji, do roka máry´, která souvisela s dětskou úmrtností v zimě a nízkou úrovní zdravotní péče v minulých stoletích. Dnes se patrně v květnu bere generace, která už na tyto pověry nevěří,“ zhodnotil.

Rostoucí oblibu májových svateb evidují také v Sokolově. „V květnu svateb v Sokolově přibývá. V letošním roce jich bylo v květnu už 11 a není vyloučeno, že do konce měsíce ještě nějaká přibude,“ potvrdil mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín. „V loňském roce uzavřelo v květnu sňatek 12 párů a v roce 2017 to bylo sedm párů. Pokud to porovnáme s ´devítkovými´ roky, pak je to jednoznačně nárůst. V květnu roku 1999 se v květnu konaly pouze dvě svatby, v květnu roku 2009 to byly tři svatby.“ Podle matrikářky sokolovské radnice Hany Kokoškové býval v minulosti spojen malý zájem o květnový termín svateb kromě jiného se starými pověrami, pravícími například, že „svatba v máji, do roka máry“. „Za jakousi hlavní svatební sezonu je ale tradičně považováno období od června do září, kdy je sňatků uzavíráno nejvíce,“ doplnil Vladimír Meluzín.

Podobnou zkušenost mají také v Chebu. Jejich statistika dokonce ukazuje, že řada květnových svazků nevydržela. „V květnu bývá málo svateb,“ potvrdila chebská matrikářka Marie Žibritová. „V roce 1969 bylo 6 svateb, z toho 3 manželství jsou rozvedena, v roce 1979 bylo 13 svateb, z toho 6 manželství bylo rozvedeno. V roce 1989 nebyla žádná svatba, o deset let později jich evidujeme 6, z toho 2 manželství již byla rozvedena, a v roce 2009 jsme zde měli 7 svateb a tři páry jsou již rozvedené. Letos se u nás uskuteční 3 svatby,“ sdělila s tím, že zde snoubenci pověrám nepřikládají velký význam.

Počet květnových svateb v Chodově je už řadu let stabilní a v podstatě se nemění. „Na letošní květen máme oznámeny tři obřady, v loňském roce to byl ten samý počet. Také před deseti lety jsme v květnu oddali tři páry. Poku půjdeme ještě dál do historie, tak například v květnu roku 1999 si své ´ano´ řekl pouze jeden pár,“ uvedl mluvčí chodovského úřadu Martin Polák.

Výrazný nárůst květnových svateb neevidují například v Aši. „Svateb v květnu nepřibývá, letos jedna, v roce 2009 čtyři, v roce 1999 jedna, minulý rok jich bylo šest,“ odpověděl Milan Vrbata, mluvčí ašské radnice.

Rostoucí trend nepozorují ani ve Františkových Lázních. V posledních 20 letech se zde v květnu koná od jedné do čtyř svateb.