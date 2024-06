KVÍZ: Otestujte si, jak dobře znáte prezidenta Pavla, který míří do našeho kraje

Prezident Petr Pavel přijede v neděli 23. června do Karlovarského kraje. Společně s první dámou navštíví vybraná místa, obce i firmy. Jak dobře znáte současnou hlavu státu a co víte o prezidentově cestě do našeho kraje? Otestujte se v našem kvízu.