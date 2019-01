Luby, Plesná, Skalná — Pro žáky osmých a devátých tříd to znamenalo příjemné vyrušení z vyučovací hodiny.

Policejní prohlídka školy v Plesné | Foto: DENÍK/ Nataša Šmatová

Trochu vzrušení vnesli do vyučovacího dne školákům na Chebsku policisté z Plesné a dva psovodi se svými svěřenci. Zaměřili se na vyhledávání drog ve třídách a šatnách. Jednalo se o preventivní akci, kterou má v úmyslu Obvodní oddělení Plesná opakovat častěji.

Cílem byly osmé a deváté třídy v Lubech, Plesné a Skalné. Celá akce vypadala tak, že žáci museli uprostřed vyučování opustit svá místa ve třídě a nastoupili psi. Aby nebyli psi zklamaní, že u dětí v batozích a lavicích nic nenašli, schovali jim psovodi do třídy a později do šatny vzorek marihuany.

„Je nutné, aby pes měl motivaci a chtěl dál pracovat,“ vysvětlil praporčík Karel Křemen z Cizinecké policie Plzeň, Skupiny služební kynologie Cheb, proč feně Orbě vzorek mezi dětské věci ukryl. „Když něco najde, je nutné ji odměnit. Jako odměna slouží míček k hraní,“ řekl. Druhým psem byl Scooby pod vedením praporčíka Lenky Brožové ze stejného policejního oddělení.

Karel Křemen také přímo ve škole vysvětlil omyl mnoha lidí, kteří se domnívají, že pes hledající drogy na nich musí být závislý. „V žádném případě,“ odmítl takové domněnky.

„Pes jen hledá pomocí čichu. Všichni si uvědomují, že jej má mnohem citlivější než člověk. My třeba cítíme marihuanu, když je někde nahromaděná. Pokud by jí bylo méně nebo v otevřeném prostoru, rozptýlí se a člověk už ji neucítí. Jiné drogy lidský čich nezachytí vůbec. Tady právě nastupuje pes,“ uvedl. „Nehledě na to, že by to musela být neuvěřitelná spotřeba drog, kdyby na nich měl být pes závislý,“ poznamenal žertem.

Scoobymu se v Plesné zalíbil batoh osmačky Marie Glázerové. „Nic tam nemám,“ tvářila se dívka udiveně. „Možná mu vonělo lepidlo na papír, které měla dívka v batohu,“ vysvětlila psovodka Lenka Brožová.

„Domluvili jsme se s policisty, že by třeba za měsíc přijeli znovu,“ informovala ředitelka Základní školy v Plesné Alena Brabcová.