Karlovarsko — Významným datem pro karlovarský region je 15. prosinec, na digitalizaci přejde Klínovec.

Nevíte si rady? Pokud nevíte, jaká televize přijímá digitální vysílání a co potřebujete pro to, abyste mohli sledovat televizní kanály v digitální podobě, obraťte se na samotné prodejce. (Ilustrační foto.) | Foto: DENÍK/Jana Kopecká

Dnešní den je prvním zásadním zlomem pro příjem digitálního vysílání na Karlovarsku. Ze včerejška na dnešek totiž České radiokomunikace (ČR) spustily digitalizaci na vysílačích Plzeň – Krašov a Cheb – Zelená hora, které částečně pokrývají i signál na některých místech Karlovarska. Nejzásadnějším datem pro karlovarský region je ale datum 15. prosinec, kdy bude zahájen digitální signál z vysílače na Klínovci.

České radiokomunikace zahájily v noci na pátek takzvaný multiplex 2, a tím oficiálně odstartovaly přechod dočasné sítě A do finální sítě 2. „Při spuštění sítě 2 bude vysílání našeho multiplexu dostupné pro téměř padesát procent obyvatel,“ říká Kamil Levinský, ředitel Úseku pro transformaci společnosti ČR.

A co to znamená pro lidi, kteří přijímají signál z Krašova či Zelené hory? „Po spuštění vysílání multiplexu 2 na finálních kmitočtech bude pro příjem signálu potřeba znovu naladit set–top boxy,“ radí lidem mluvčí radiokomunikací Kamil Chalupa.

ČR doposud nevypnuly analogové vysílání, to znamená, že lidé, kteří zatím z technických důvodů nemohou přijímat digitální signál, mohou i nadále přijímat analogové vysílání. „Pokud ale už přešli na digitální signál, musí kanály přeladit,“ vysvětluje Chalupa s tím, že pokud se na obrazovce dané televizní stanice objeví čtverečky, už lidé analogové vysílání nenaladí.

Radiokomunikace zahájí digitální signál těchto kanálů: Nova, Prima a od 11. ledna vysílání soukromé televize DV Barrandov. Česká televize (ČT) si digitalizaci řídí sama, i když jsou termíny přechodů na digitální signál shodné s ČR. ČT tedy v pátek 31. října zahájila digitální vysílání z Krašova a Zelené hory.

V pondělí 15. prosince potom odstartuje digitální pokrytí z vysílače na Klínovci.

Možné problémy

Máte digitální satelitní přijímač a dekódovací kartu Czechlink, diGital, UPC Direkt nebo DigiTV?

Tak to máte problém vyřešený. Změna pozemního vysílání z analogu na digitál se vás netýká.



Máte zavedenou přípojku kabelové televize?

Problém za vás vyřeší operátor kabelové společnosti.



Máte individuální televizní anténu pro pozemní příjem na půdě či na střeše?

Nejlepší bude, když se obrátíte na odbornou firmu, která staví antény nebo opravuje televizory, a necháte si všechno zapojit a uvést do provozu.



Používáte společnou televizní anténu (STA) ve vašem domě?

Budete se muset obrátit na vlastníka domu (a tedy zároveň majitele STA), aby nechal STA nějakým způsobem upravit. To lze udělat dvěma základními způsoby – buď doplníte přijímače, které DVB-T vysílání převedou na analogové, nebo budete rozvádět přímo signály DVB-T.