KARLOVARSKÝ KRAJ - Růst ceny ropy a zvyšující se náklady na provoz.

To jsou důvody, které podle některých provozovatelů autobusové dopravy povedou ke zdražování jízdného.K tomu by mělo dojít 1. srpna. Zdražování plánuje například společnost Autobusy Karlovy Vary.

„Jednali jsme s Karlovarským krajem, jehož rada nám přislíbila, že bude během července jednat o navýšení příspěvků. Myslím, že se kraj postavil k problému čelem a situaci řeší. Pokud by kraj schválil navýšení dotace zhruba o osmdesát haléřů na kilometr, část problémů by to rozhodně pomohlo vyřešit,“ informoval Zdeněk Suchan, ředitel společnosti.

I kdyby však k navýšení ze strany kraje došlo, přesto se prý dopravci zdražování neubrání. „Od 1. srpna bychom skutečně zdražili zhruba o sedm procent,“ dodal Suchan.

Stejné datum si pro zdražování vybrala autobusová doprava Ligneta. Ta navýší cenu plného jízdného o dvě koruny.

„Zvýšení jízdného se týká pouze linek, které nejsou zařazeny do základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje. Jedná se tedy o linky doplňkové, kde ztráta není kompenzována,“ potvrdil René Roubík ze společnosti Ligneta.

Výjimkou je karlovarský dopravní podnik, který zatím žádné zdražování v dohledné době neplánuje. „Skutečně zatím žádné zdražování nechystáme. Ceny zůstanou v dohledné době stejné,“ konstatoval Pavel Bohánek, ředitel podniku.