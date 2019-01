Krušné hory — Ve čtvrtek 12. února dopoledne skončil v Karlovarském kraji vyhlášený kalamitní stav.

Silné sněžení a vítr, které trápily obce v Krušných horách se během čtvrtka zmírnily, ale motoristé by stále měli být opatrní. | Foto: MÚ Boží Dar

Půl metru nového sněhu připadlo jen za dva dny během velké vánice v Krušných horách. Jak informoval náčelník Horské služby v Kušných horách Rudolf Chlad, počasí už se během čtvrtka uklidnilo, v okolí Božího Daru už byl vítr slabší a dokonce chvílemi vysvitlo i slunce. Karlovarský kraj tak mohl už v 11 hodin ukončit vyhlášený kalamitní stav.

Čtvrteční vánice se ovšem neobešla bez dramat. Mezi Božím Darem a Neklidem totiž například uvízl autobus s holandskými turisty. Ti tu zůstali uvězněni dlouhé čtyři hodiny. „Nevíme, proč tu lidé zůstali tak dlouho a už dříve nepožádali o pomoc. Řidič se zřejmě domníval, že někdo pojede kolem a vysvobodí je. Nakonec nám zatelefonoval. Turisty jsme dovezli na Boží Dar,“ uvedl náčelník Chlad.

I když v Krušných horách ještě ve čtvrtek některé lyžařské vleky stály, v pátek a o víkendu by se měly podle Chlada rozjet už všechny. „Na Klínovci je nyní sto třicet pět centimetrů sněhu, na Božím Daru devadesát. Hory tak nabízí skutečně výborné podmínky. Sjezdovky i běžecké tratě budou o víkendu upravené, pouze běžkaři by si měli na některých místech dávat pozor na větší závěje, které dosahují i do výšky dvou metrů,“ dodal náčelník horské služby.

Silničáři potvrdili, že na Karlovarsku není žádné místo, které by ještě bylo odříznuté od okolního světa. „Situace se stabilizovala a sněhové přeháňky se zmírnily. Postupně se nám podařilo místa uklízet a zprůjezdňovat,“ potvrdil Josef Bulka, vedoucí provozního oddělení Krajské údrby silnic Karlovarského kraje. „Řidiči by však přesto měli být opatrní, protože na některých místech se může hlavně při večerním ochlazení tvořit náledí a to i během několika minut. Opatrnost je tedy potřebná i v dalších dnech,“ poradil motoristům Bulka.

Jana Kopecká, Jan Havelka