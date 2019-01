Sokolovsko – Celkové náklady na projekt činí přibližně dvě stě osm milionů korun.

POKLEPÁNÍM KLADÍVKY včera slavnostně začala stavba nové silnice. | Foto: DENÍK/Milan Hloušek

Do konce letošního roku by měla trvat výstavba nového silničního propojení mezi Sokolovem a Královským Poříčím. Doposud se motoristé do města dostávali podél řeky kolem vlakového nádraží. Od příštího ledna si však cestu zkrátí. A to díky novému mostu, který překlene Ohři poblíž chemického závodu Hexion.

„Hlavním přínosem stavby bude odlehčení dopravy z průjezdního úseku města Sokolova a odklonění těžké nákladní dopravy a přepravy nebezpečných nákladů ze závodu Hexion mimo zastavěné území,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. V Královském Poříčí bude stavba zároveň tvořit protipovodňovou ochranu obce. „Stoletá voda by pro nás znamenala poměrně velký problém. To je také důvod, proč jsme souhlasili s uskutečněním tohoto záměru,“ prohlásil starosta obce Ivan Stefan. „Jsem rád, že se nám zkrátí cesta směrem na sídliště Michal. Já přes nový most určitě jezdit budu,“ svěřil se jeden z obyvatel Královského Poříčí, který nedaleko řeky žije.

Podle původních předpokladů měla být stavba zahájena již v září minulého roku. Nakonec se však posunula o zhruba čtyři měsíce. A to z důvodu zahájení přezkumného řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Celkové náklady činí přibližně 208 milionů korun. Příspěvek Sokolova je 10 milionů, Královské Poříčí přidává 4 miliony a společnost Hexion se podílí sumou okolo 23 milionů. „Zbývající částka ve výši 171 milionů bude pokryta dotací z Evropské unie a od Regionální rady ze státního rozpočtu České republiky,“ zmínila mluvčí kraje Jana Pavlíková.

Obce propojí nová silnice v délce jednoho kilometru. Trasa začíná v Královském Poříčí a povede po levém břehu řeky přes stávající fotbalové hřiště. Ohři překříží mostem a na druhé straně projde úzkým prostorem mezi závodem Hexion a čistírnou odpadních vod. Končit bude napojením v sokolovské Tovární ulici.

Projekt navazuje na dokončený Severní obchvat Sokolov – Královské Poříčí, na Cyklostezku Ohře a na další revitalizační projekty. „V budoucnu nás ještě čeká realizace západního obchvatu města. Pokud nám všechno vyjde podle plánu, tak bude Sokolov z hlediska dopravy vyřešený,“ sdělil starosta města Karel Jakobec.