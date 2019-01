Karlovy Vary – Krajské pobočky Státního fondu životního prostředí zahájily přijímání žádostí o peníze z programu Zelená úsporám.

U Branky představili program Zelená úsporám členové sdružení Envic. Na dotazy příchozích odpovídal u informačního stánku i Tomáš Popp (na snímku vlevo) | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Od středy 22. dubna dne mohou lidé žádat o dotace z nového programu Zelená úsporám. Mohou tak od Státního fondu životního prostředí (SFŽP) získat příspěvek na zateplení domu, výměnu oken, ekologické vytápění nebo stavbu pasivníhodomu. Co se týče zateplení, dotaci lze získat buď na komplexní zateplení rodinného či bytového domu nebo jen na dílčí zateplení. V případě dílčího zateplení je ale třeba pro získání dotace zkombinovat alespoň tři z těchto opatření: zateplení vnějších stěn, zateplení střechy nebo nejvyššího stropu, zateplení podlahy nebo stropu nevytápěného sklepa, výměna oken a vnějších dveří nebo instalace systému nucené výměny vzduchu s rekuperací tepla.

Žádost mohou podat fyzické osoby, společenství vlastníků, bytová družstva, města a obce nebo podnikatelé. Nikoli ale developerské společnosti. Na peníze totiž mají nárok jen první uživatelé nemovitostí.

S žádostí do Rybář

Každý zájemce musí na krajskou pobočku SFŽP přinést vyplněnou žádost a zpracovaný projekt stavební úpravy. „U některých variant opatření jsou potřeba i další dokumenty. Které to jsou, o tom najdou lidé informace buď na webových stránkách programu www.zelenausporam.cz nebo na krajských pobočkách státního fondu životního prostředí,“ vysvětluje mluvčí SFŽP Lenka Brandtová.

Formulář žádosti je dostupný na již zmíněných stránkách programu nebo na krajských pracovištích fondu. Ta jsou zatím jediným místem, kde je možné žádost podat.

Lidé z Karlovarského kraje tak musí zamířit na pobočku SFŽP v Rybářích, Majakovského 29 v Karlových Varech. Úřední hodiny zde mají každé úterý a středu od 8.30 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Zde se lidé mohou poradit s odborníky a získat informace, jak formulář vyplnit. V budoucnu budou žádosti o dotace přijímat i některé banky.

Co lidi zajímá

Lidé se většinou dotazují na konkrétní věci z programu Zelená úsporám. „Například jak mají postupovat, když mají cihlový rodinný domek a chtěli by kompletní zateplení,“ uvedl Tomáš Popp ze sdružení Envic.

Řada lidí se zajímá také o dotace na kotle na biomasu nebo na solární kolektory. „Žádost už jsem si na webu stáhl a zjistil jsem, že získání dotace vůbec není jednoduché. Přesto ji podám, za tu námahu to určitě stojí,“ uvedl Karlovarák Petr Zeman.

Naopak karlovarský magistrát Zelený program nevyužije. „Tato podpora se týká pouze obytných domů a vylučuje domy panelové. Protože město vlastní už jen několik málo bytů, a to v drtivé většině v panelových domech, nesplňuje podmínky pro čerpání podpory,“ uvedl mluvčí radnice Jan Kopál. Jiná situace je podle něj v Operačním programu Životní prostředí, který zpřístupňuje evropské dotace do stejné oblasti, a to i u veřejných budov. „Zde město vyhodnocuje, na které objekty podá projektové žádosti do příští výzvy,“ dodal Kopál.

(pet, iva)

Výše dotací programu Zelená úsporám

Pro stávající rodinné domy

Komplexní zateplení až 1950 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % nákladů

Dílčí zateplení až 850 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % nákladů

Přechod vytápění ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění na zdroje na biomasu s nízkými emisemi až 60 % nákladů, max. 80 000 Kč

Přechod na tepelná čerpadla 30 % nákladů, max. 75 000 Kč

Solární systémy na ohřev vody, na ohřev vody a přitápění 50 % nákladů, max. 55 000 nebo 80 000 Kč (podle typu systému)

Kombinace opatření dotace na jednotlivá opatření + bonus 20 000 Kč/dům



Pro stávající bytové domy

Komplexní zateplení až 1350 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % nákladů

Dílčí zateplení až 600 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % nákladů

Přechod vytápění ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění na biomasu – platí i pro panelové domy 50 % nákladů, max. 25 000 Kč/byt

Solární systémy na ohřev vody, na ohřev vody a přitápění – platí i pro panelové domy 50 % nákladů, max. 25 000 – 35 000 Kč/byt

Kombinace opatření dotace na jednotlivá opatření + bonus 50 000 Kč/dům



Pro novostavby

Pasivní rodinný dům 220 000 Kč/dům

Pasivní bytový dům 140 000 Kč/byt

Vytápění biomasou nebo tepelnými čerpadly až 60 % nákladů, max. 80 000 Kč u rodinných domů, resp. 50 % nákladů, max. 25 000 Kč/byt u bytových domů

Solární systémy 50 % nákladů, max. 35 000 – 80 000 Kč

Kombinace opatření + bonus 20 000 Kč/rodinný dům, případně bonus 50 000 Kč/bytový dům