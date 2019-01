KRUŠNÉ HORY - Díky příznivějším teplotám nejsou nyní silnice v Krušných horách namrzlé, jak tomu bylo v posledních dnech.

Řidiči měli na sklonku minulého týdne s dopravou do hor potíže. Situace se však zlepšila. | Foto: DENÍK/Jan Havelka

Podle silničářů by mělo teplejší počasí vydržet i během týdne.

Potvrdil to Josef Bulka, vedoucí provozu Údržby silnic Karlovarského kraje. „V současné době nemusíme nikam vyjíždět, protože teploty se drží v nejhorším případě na nule, a tak vozovky nenamrzají,“ vysvětlil Bulka. Podle něj zatím nehrozí ani sněhové vánice. „Sledujeme situaci. V dalších dnech by měly být pouze děšťové přeháňky a v některých místech mlhy, ale jejich namrzání zatím nehrozí,“ ujistil.

Silničáři přesto varují, že by měli řidiči být při cestě do hor opatrní. „Rozhodně i přes příznivé počasí může dojít v některých oblastech k problémům. Bez zimní výbavy by tedy řidiči neměli do hor vůbec jizdit. Většinou je to hlavně problém turistů. Lidé v horských oblastech s rozmary počasí počítají a mají auta už dlouho připravená. Ovšem návštěvníci bývají překvapeni,“ uzavřel Bulka.