Mezi prvními zákaznicemi, které využily znovu otevřených služeb včetně pedikúry, byla i Karlovaračka v důchodu Hana Peterová. Pedikérka Jana Hudlická, která má svou provozovnu na 1. poliklinice v Karlových Varech, říká, že zájem byl obrovský.

"Jsem ráda, že jsem si konečně mohla dojít na ošetření nohou. V poslední době mě totiž hodně bolela záda a ohnout se mi dělá velký problém. Pokoušela jsem se o to sama, a bylo to pro mě opravdu utrpení. Objednávala jsem se minulý týden a měla jsem štěstí, že na mě přišla řada hned mezi prvními," svěřila se Hana Peterová. Dodala, že díky rozvolnění si hned v úterý 4. května zajde také na rehabilitaci a na středu už má domluvenou kadeřnici. "Potřebuji nutně zastřihnout vlasy, to sama nedokážu. Navíc jsem ráda, že konečně můžu mezi lidi. Ten kontakt mi strašně chyběl," zdůraznila.Také druhá zákaznice v důchodovém věku Alžběta Pospíchalová je vděčná, že si mohla zajít na pedikúru. Hned po ní mířila ke kadeřnici.

"Jsme rádi, že konečně můžeme pracovat. Doma je to dlouhé a kompenzace nejsou tak vysoké, abychom v tom mohli pokračovat i nadále," poznamenala Jana Hudlická. Zdůraznila, že mnoho zákazníků a zákaznic přitom vyhledává pedikúru ne kvůli kosmetice, ale z vážných zdravotních důvodů. Na ošetření například nemohli chodit ani diabetici. Ti citelně odnesli už první loňskou vlnu, řada z nich pak skončila na chirurgii. Chirurga kvůli uzavření pedikúr musela vyhledat i Zuzana Neumannová z Karlových Varů. "Mám problémy s kuřím okem. Potřebovala jsem stálou péči, abych se ho zbavila, což kvůli pandemii nešlo. Situace už došla tak daleko, že abych nemusela na kuří oko došlápnout, začala jsem krčit dva prsty na noze. Je to asi měsíc a půl, co už jsem to nevydržela, a objednala se na chirurgii, že si prostě to oko nechám vyříznout. Lékař mě ovšem varoval, že to nejde, protože by se mi rozpadla noha. Ve zprávě mám už konstatováno, že mi prsty začaly kladívkovat," svěřila se.

Rušno bylo první den po otevření samozřejmě i v kadeřnictvích. "Přišla jsem na kompletní program - od stříhání až po barvu. Už jsem měla patnácticentimetrové odrosty. Naposledy jsem u kadeřnice byla na začátku prosince. Dneškem se mi splnil sen, a určitě nejsem sama," konstatovala s úsměvem zákaznice z karlovarské Moskevské ulice, která si nepřála být jmenována. "Objednávky máme plné na 14 dní dopředu. Jsme rády, že můžeme zase pracovat. Doma to bylo dlouhé. Převážně jsem byla u rodičů a volný čas trávila hlavně četbou knížek a navíc jsem začala chodit do autoškoly. Ta byla jedna z mála, která zůstala otevřená," uvedla kadeřnice z Moskevské ulice Jana Richterová.

Její kolegyně Slavěna Vejerová poznamenala, že si odteď bohužel budou muset její zvířecí miláčci zvyknout, že už s nimi doma nebude. "Volný čas jsem věnovala hlavně dětem a zvířatům. Co máme? Papoušky, kočky i pejsky. Zvykli si na každodenní věčný kontakt. Tak se trochu bojím, v jakém stavu bude byt, až se vrátím z práce," komentovala situaci s nadsázkou kadeřnice.

Ne všechny zákaznice ale dokázaly vyčkat na otevření a barvily se doma samy. "Vloni jsem si jednou načerno kadeřnici pozvala domů, a způsobila tím v rodině rozruch. Sestra mě nařkla, že jsem ohrozila příbuzné a zakázala mi kontakt s mým osmdesátiletým otcem. Raději jsem se proto začala barvit sama. Z blonďatého melíru, který jsem nosila přes dvacet let, jsem se tak stala tmavovláskou. Jednoduchou barvu totiž zvládnu sama, melír už ne, a s odrosty a šedivými vlasy fungovat zkrátka nechci," uzavřela další žena z Karlových Varů.