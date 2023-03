Jednatel KV Areny očekává, že sezóna i v hlavní hale skončí v polovině dubna. Vývoj nákladů je zatím optimističtější, než se očekávalo.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Vedení KV Areny dodrželo své rozhodnutí ze začátku roku a rozpustilo led v jedné ze dvou hal, kde je ledová plocha. Kvůli drahým energiím je totiž luxus provozovat obě haly, když už není potřeba. Jednatel KV Areny Roman Rokůsek na začátku roku totiž avizoval společně s vedením města, které multifunkční halu vlastní, že pokud nebudou úspěchy hokejových družstev v play off, led se rozpustí. Dobré výkony stále ovšem podává dorostenecké mužstvo, které musí někde trénovat a někde také odehrát svá utkání.

"Máme dvě plochy a je vlastně jedno, která se uzavřela. Z pohledu energie mají totiž obě dvě srovnatelné náklady. Tréninková hala tak přestala být v provozu o minulém víkendu, kdy se tam led rozpustil. Všechny dorostenecké soutěže se dokončí na velké hale. Ta zůstane otevřena vzhledem k velké účasti diváků na těchto turnajích," uvedl Rokůsek s tím, že v hlavní hale tak od minulého týdne netrénují jen malí hokejisté, ale i krasobruslaři. "Veřejné bruslení stále jede, je o něj velký zájem. Doposud bylo v tréninkové hale, a i to jsme přesunuli do té hlavní. Jakmile skončí dorostenecká soutěž, ukončíme i veřejné bruslení. Zatím to vypadá na polovinu dubna," upřesnil jednatel KV Areny.

Vedení multifunkční haly s karlovarskými radními mělo velké obavy z rostoucích cen za energie. Zatímco před energetickou krizí se náklady pohybovaly kolem 15 milionů korun za rok, odhady byly hodně pesimistické. "Počítali jsme až kolem padesáti milionů," připustil Rokůsek. Odhady tak dosahovaly až trojnásobku cen před krizí. "Ale zatím to vypadá relativně velmi slušně. Kdyby se ceny vyvíjely po celý rok jako ty v únoru, budeme za celý rok na částce kolem 25 milionů. To je opravdu dobrá zpráva," oddychl si Rokůsek, který připomněl, že KV Arena nakupuje energie za spotové ceny na burze, což se zatím ukazuje jako velmi výhodné. Vedle toho zavedlo multifunkční centrum řadu úsporných opatření, která mají na snížení celkových nákladů nemalý podíl.