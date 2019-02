Karlovy Vary – Přejmenování KV Areny na Realistic Arenu, které domluvil bývalý jednatel této městské firmy za bývalého vedení Karlových Varů Vladimír Kvasnička, bude řešit soud.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Také současná koalice (ANO, Karlovaráci a ODS) považuje smlouvu o reklamě za nevýhodnou a vlastnických práv ke KV Areně se hodlá domáhat soudní cestou.

„Město jako jediný vlastník této společnosti nebylo o celé transakci informováno. Ideální by bylo zrušení této smlouvy, protože částka za reklamu je minimální. To jsme si ověřili u jiných srovnatelných sportovních hal v jiných městech,“ uvedla náměstkyně Hana Zemanová (Karlovaráci). Jak bude město žalobu konkrétně koncipovat, to ale nespecifikovala. „Vše mají v rukou naši právníci a detaily nebudeme prozrazovat,“ sdělila pouze.

Bývalý jednatel městské společnosti KV Arena Vladimír Kvasnička změnil název stejnojmenného sportovního areálu v Karlových Varech v dubnu loňského roku. Rada města, která zároveň supluje valnou hromadu této firmy jako její stoprocentní akcionář, mu k tomu ale souhlas nedala.

O podpisu smlouvy nevěděl nic ani tehdejší primátor Petr Kulhánek (KOA), ani jeho náměstek pro investice Čestmír Bruštík. A téměř v šoku byli radní z nasmlouvané částky za reklamu, která byla podle nich neúměrně nízká. Za nový název firmy má KV Arena během tří let inkasovat celkem 5,8 milionu korun, tedy 1,6 milionu bez daně ročně. Kvasnička tehdy obhajoval tuto marketingovou strategii nutností spoluprací s finančně silným a renomovaným regionálním partnerem, protože už třetím rokem KV Arena od města nedostává dotaci na kulturní akce. A zdůraznil, že tímto partnerstvím a platbám za reklamu bude moci pořídit novou rolbu k úpravě ledu v halách. Tuto argumentaci mu ale bývalí radní smetli ze stolu s tím, že KV Arena dostává každoročně více než dvacetimilionovou dotaci, která je určena i na pořádání kulturních akcí.

Zatímco Vladimír Kvasnička byl za toto své konání z postu jednatele odvolán, jím uzavřená smlouva se společností Realistic je stále platná a rozhodne o ní až soud.

O žalobě, kterou město připravuje, firma Realistic zatím neví. „Naší společnosti není známa žádná skutečnost, že Město Karlovy Vary podává vámi nastíněnou žalobu, ani kdo by měl být účastníkem sporu. Do dnešního dne nás stran REALISTIC Arény nikdo nekontaktoval ani jinak nejednal,“ uvedl Martin Šretr, předseda dozorčí rady. A dodal, že faktem tedy zůstává, že společnost Realistic společnost po několikaměsíčním vyjednávání ohledně podmínek smlouvy 20. dubna 2018 řádně uzavřela se společností KV Aréna, s.r.o., platnou smlouvu. „A to plně v souladu s českou legislativou, kdy veškeré nám stanovené povinnosti plynoucí z této smlouvy jsme řádně a včas splnili. Totéž očekáváme od KV Arény, s.r.o., obzvlášť pokud se jedná o společnost, která je ze sta procent vlastněna Městem Karlovy Vary, které máme za seriózního a stabilního partnera ctícího platné uzavřené smlouvy,“ zdůraznil Martin Šretr.