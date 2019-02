K. Vary, Plzeň – Nájemníci se museli koupat po příbuzných a známých, místo záchoda chodili na kýbl a nakonec skončili na ubytovně.

Domov od roku 1969. Dům na Mattoniho nábřeží v Karlových Varech, odkud manželé Kolečkovi museli odejít na ubytovnu. | Foto: DENÍK/Jana Kopecká

Když se manželé Kolečkovi přistěhovali v roce 1969 do třípokojového bytu v domě na Mattoniho nábřeží v Karlových Varech, zdaleka netušili, co je tam za více než třicet let ještě čeká. Na stará kolena se museli chodit koupat k příbuzným a známým, místo záchoda používali kýbl, přišli skoro o všechen majetek a nakonec skončili na ubytovně.

Plzeňský krajský soud v pátek rozhodl o tom, že za jejich strádání může majitel domu Štefan Orth. „Kdyby to tak mohla slyšet i moje žena,“ posteskl si po vynesení rozsudku důchodce Oldřich Kolečko. Bojovat proti zlovůli majitele domu začal totiž společně se manželkou Květou, která však před více než rokem zemřela.

Všechno začalo v roce 2003, kdy bytový dům koupil nový majitel, dnes osmapadesátiletý podnikatel Štefan Orth. Na jaře 2004 rozeslal nájemníkům kvůli připravované rekonstrukci výpovědi z bytů. Kolečkovi proti stěhování nic neměli, ale Orth jim nenabídl adekvátní náhradní bydlení, na což měli právo. Důchodci proto zůstali na stávající adrese a pak už se jen divili.

Spáchal trestný čin

Když přijeli v červnu 2005 z dovolené, neměli koupelnu ani záchod. Marian Orth, kterého bratr Štefan zplnomocnil ke spravování domu, totiž nechal zbourat přístavek, ve kterém se sociální zařízení nacházelo. Nedlouho nato pokračovala rekonstrukce stržením střechy. Do bytu několikrát napršelo a všude se objevila plíseň.

Manželé Kolečkovi, kteří v bytě živořili v nedůstojných podmínkách, se dostali až na dno svých sil a v říjnu 2005 odešli bydlet na ubytovnu.

Jednání Mariana Ortha začala ještě to léto vyšetřovat policie a karlovarský okresní soud za to pak muže odsoudil.

Majitel: Dům byl můj jenom papírově

Podle Kolečka však odpovědnost za to, co se stalo, nesl jakožto majitel domu bratr Štefan. Ten se však před soudem od všeho distancoval. „Já jsem se o ten dům vůbec nezajímal. De facto patřil mému bratrovi, na mě to bylo akorát napsané. Marianovi jsem dal plnou moc, která ho opravňovala k jednání se stavebním úřadem, k rekonstrukci, prostě ke všemu,“ vysvětloval před soudem Štefan Orth. Výpovědi z bytů, které v roce 2004 dostali nájemníci, jsou však podepsané jeho rukou, nikoli rukou jeho bratra.

O tom, jak probíhá rekonstrukce, navíc Štefan Orth dobře věděl. „Když do našeho bytu zatékalo, Štefan Orth se tam na to byl podívat,“ řekl u soudu Oldřich Kolečko. „Ano. Bylo to logické, že tam teklo. Ani jsem se tomu nedivil, když byla sundaná střecha,“ reagoval Orth. Na dotaz samosoudce Martina Šebka, zda tedy někdy vyjádřil nesouhlas s tím, jak jeho bratr provádí rekonstrukci domu, řekl, „že tohle nikdy neřešil“.

Soud: Majitel pochybil

Soudce však dospěl k závěru, že i když se o dům fakticky staral bratr Marian, po právní stránce nesl odpovědnost majitel domu, tedy Štefan Orth. „Pokud se plnně spolehl na bratra, pochybil. A když posléze zjistil, že se tam ty věci dějí, nezasáhl,“ konstatoval Šebek s tím, že bydlení v poničeném bytě bylo nedůstojné a znamenalo neodvratný zásah do soukromí manželů Kolečkových. Za nemajetkovou újmu přikl soud Kolečkovi 75 tisíc korun.

Bratři Orthovi před soudem namítali, že Kolečkovým nabídli několik řešení náhradního bydlení, která však oni odmítli. Jak se ale ukázalo, nabídky nebyly zrovna košer a ke stejnému názoru dospěl nyní i soud. „Ani jedna nabídka nebyla zcela řádná. Vlastník bytu postupoval protiprávně,“ sdělil k tomu Šebek.

Oldřich Kolečko měl z rozsudku radost, i přesto, že původně žádal odškodnění ve výši půl milionu korun, a soud mu přiřkl zhruba jen sedminu. „Jsem rád, že soud takto rozhodl,“ nechal se slyšet s tím, že je to pro něj jisté zadostiučinění. Není to ale poslední soud, který absolvoval. U Okresního soudu v Karlových Varech se na Orthovi domáhá ještě zhruba čtyř set tisíc korun za zničené věci a vybavení z poškozeného bytu.

Exekuce na město

Případ důchodce Kolečka je dobře známý nejen na Karlovarsku. V souvislosti s ním mělo město Karlovy Vary přesně před rokem na měsíc obstavený majetek. A to kvůli tomu, že aktivista Tomáš Pecina, na kterého se zoufalí senioři obrátili, požadoval po městě informace o stavebním řízení. Když se jich opakovaně nedočkal, obrátil se na krajský úřad, jenž mu dal za pravdu, a Pecina podal návrh na exekuci. Město podle něj nedodrželo zákon o svobodném přístupu k informacím.