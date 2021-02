Odhadované náklady na stavbu se pohybují okolo čtyř set milionů korun. Většinu by mohly uhradit národní nebo evropské dotace, otázkou ale zůstává, zda bude pro záměr vědeckotechnického parku vypsán vhodný titul.

„Karlovarský kraj monitoruje veškeré vhodné a dostupné dotační prostředky na realizaci daného záměru. Nyní je však potřeba vyčkat, aby bylo zřejmé, zda a o jaké dotační prostředky bude kraj usilovat,“ říká Patrik Pizinger, radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení.

Pro vědeckotechnický park je od roku 2012 zpracovaný projekt, na základě kterého bylo vydáno i stavební povolení. Platí do letošního roku. Zda ho hejtmanství bude chtít prodloužit na základě původního projektu nebo se, například kvůli pravidlům případné dotace, přepracuje a bude se žádat o nové, se teprve rozhodne. Projekt počítá s umístěním parku v areálu krajského úřadu, kde nyní sídlí několik institucí, včetně úřadu práce, krajského policejního ředitelství a dalších. O vědeckotechnický park podle Pizingera hejtmanství i přes překážky stojí. „Vnímáme ho jako jeden z nástrojů podpory inovace podnikání v Karlovarském kraji. Z tohoto důvodu myšlenku vědecko-technického parku Karlovarský kraj neopouští,“ vysvětluje radní.

Zázemí by v něm mohly nalézt zavedené firmy i nové subjekty. „Vědeckotechnický park bude nabízet inkubační program a stane se tak základním místem pro všechny zájemce o podnikání. Nabídne začínajícím firmám kompletní zázemí včetně potřebných služeb,“ přibližuje funkci centra Jitka Čmoková z odboru kanceláře hejtmana. Park by se také měl stát místem pro spolupráci místních podnikatelů a firem s vysokými školami či výzkumnými organizacemi. „Přehled nabízených služeb je široký a měl by zahrnovat zázemí v podobě vybavených laboratoří, kanceláří a konferenčních prostor. Firmám bude zajištěno vše potřebné k jejich činnosti včetně pomoci při zpracování podnikatelských plánů a studií, asistence při zpracování výzkumných a vývojových projektů či finančních plánů,“ doplňuje Čmoková.