A právě ta nyní slaví úctyhodných sto let. Provozuje ji Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV) a ten na toto jubileum postarší technické dámy, vlastně dráhy nezapomněl. Po nedávných oslavách sto patnácti let provozu lanovky na hotel Imperiál, pro lanovku na Dianu připravuje na začátek srpna další narozeninový den.

„Tato lanová dráha je zhruba o pět let mladší než zmiňovaná lanovka z karlovarského Divadelního náměstí k hotelu Imperiál. Obě lanovky ale neodmyslitelně patří ke Karlovým Varům a tu vedoucí na Dianu každoročně využívají tisíce cestujících z řad lázeňských hostů, turistů i obyvatel Karlových Varů. Zkrátka všichni ti, kdo míří na nejznámější a nejnavštěvovanější karlovarskou rozhlednu,“ uvedl předseda představenstva DPKV Jiří Vaněček (ODS).

Lanovka na Dianu prošla na začátku letošního roku částečnou rekonstrukcí, která bude pokračovat i v následujících letech. Letošní část rekonstrukce se týkala opravy kolegových svršků a odvodnění, cestujícím tedy nyní nabízí pohodlnější a klidnější svezení. Oslavy uvedení do provozu této lanové dráhy jsou v Karlových Varech naplánovány na sobotu 6. srpna. Připraven je i mimo jiné doprovodný program, jako například kvíz pro děti, po jehož vyplnění mají děti do 15 let zdarma vstup do Motýlího domu, užijí si foto stěnu, k poslechu zahrje živá hudba, rozdávat se budou upomínkové předměty. Každý cestující obdrží ke své jízdence druhou jízdenku, která je pamětní, a zároveň slouží jako bezplatná jízdenka na lanovku Imperial. K dispozici bude i dětské hřiště, mini-zoo a chybět nebude ani bezplatný vstup na rozhlednu nebo možnost zakoupit si občerstvení v místní restauraci.

„Od deseti do patnácti hodin bude otevřena strojovna lanovky a návštěvníci se mohou těšit na komentovanou exkurzi, během které zjistí, jak celé zařízení funguje a co vše se musí udělat, než se vagony dostanou ze spodní stanice do té horní a naopak,“ zve na oslavy výročí lanové dráhy Diana místopředseda představenstva a ředitel DPKV Lukáš Siřínek s tím, že vedle zmíněné exkurze a možnosti navštívit strojovnu lanovky, bude připraven bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.

„Dalším lákadlem k sobotnímu výletu na Dianu bude možnost svést se městským autovláčkem zdarma. Ten totiž bude po celý den dopravovat obyvatele i turisty z centra města na Divadelní náměstí. Držitelé Karlovarské karty na MHD mohou využít slevu 50% na jízdné na lanové dráze Diana, která platí po celý rok," ," doplnil náměstek Tomáš Trtek (ANO).

Ředitel Dopravního podniku Lukáš Siřínek a upozorňuje všechny návštěvníky, že lanovka má svoji přepravní kapacitu, kterou nelze překračovat. "Proto prosíme o trpělivost a slibujeme, že uděláme maximum pro hladký průběh celého dne a co nejrychlejšího odbavení," " doplnil.