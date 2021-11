Lávka nad Horním nádraží skončila ve šrotu. Město za ni dostalo 200 tisíc

Je to už nějaký měsíc, co poslední chodec přešel přes starou lávku nad Horním nádraží. Ta byla nyní vyřazena z evidence majetku města Karlovy Vary. A co se s ní stalo?

Někdejší starou lávku nahradil moderní most. | Foto: Deník/ Redakce

„Skončila ve šrotu," informoval mluvčí radnice Jan Kopál. Město za ni od sběrných surovin dostalo 200 tisíc korun.