Lávka v Tašovicích přišla už o část prken. Konstrukce dostává nový nátěr

Přibližně polovina prken na lávce v ulici U Brodu, která spojuje karlovarské Tašovice s pravým břehem Ohře směrem na Doubí, už byla v rámci komplexní rekonstrukce mostu demontována. Jak už Deník informoval, lávka se minulý týden uzavřela právě kvůli kompletní opravě, prkna se totiž během 12 let, co ji Karlovarský kraj jako správce páteřní cyklostezky postavil a následně převedl do vlastnictví města Karlovy Vary, uvolnila. Na mostě už pracují také dva řemeslníci, kteří natírají její konstrukci.

Lávka v Tašovicích přišla už o část prken. Konstrukce dostává nový nátěr | Video: Kopecká Jana