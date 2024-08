Tři měsíce trvala generální rekonstrukce strategické lávky v Tašovicích, práce skončily v úterý 13. srpna odpoledne. Most je totiž součástí páteřní cyklostezky vedoucí kolem Ohře a je často využíván i jako spojka pro výletníky, kteří míří do Svatošských skal.

Oprava začala 6. května. „Tu si vyžádal špatný technický stav. Odborné prohlídky odhalily degradaci mnoha prvků, mostiny byly napadené hnilobou a dřevokaznou houbou. Během oprav bylo nutné očistit konstrukci, obnovit protikorozní ochranu a vyměnit dřevěné prvky. Původní smrkové dřevo, jež snáze podléhá zkáze, nahradila městská organizace Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, která se na opravě podílela, odolnějším modřínovým dřevem,“ připomněla mluvčí radnice Helena Kyselá.

Původně měla být rekonstrukce zahájena až na začátku července a skončit na konci prázdnin. Důvodem, proč se vybral karlovarský magistrát právě toto období, byl, že během prázdnin je most nejméně využíván. Pár dní na to ale město jako vlastník na základě podnětu Karlovarského kraje, které most v roce 2012 vybudovalo a je správcem páteřní cyklostezky, obrátilo. „Kraj na základě svého měření ví, že tudy během letních prázdnin proudí velké množství lidí a požádal nás proto o změnu termínu. Navrhoval, aby se to udělalo na podzim, to ale není kvůli už nevyhovujícím klimatickým podmínkám možné,“ vysvětloval začátkem května radní Petr Bursík.

Termín dokončení i přes dřívější počátek prací zůstával stejný, tedy konec srpna. Z původních dvou měsíců se ovšem rekonstrukce už nyní protáhla na tři. „Práce na lávce se zkomplikovaly. Původně jsme totiž předpokládali, že se vymění především prkna a že když se to bude dělat, obmění se jen z deseti procent nátěr konstrukce. Po sejmutí dřevěných mostnic se ukázalo, že rozsah prací bude mnohem vyšší,“ konstatoval před pár dny radní Bursík.

Jak dodal, při budování mostu dodavatel před lety použil totiž vícenásobné množství nátěru, než bylo třeba. Pozinkové vrstvy se tak nespojily. Ty se tak musí odstranit na základ, což na místě potvrdil i znalec. „Zhotovitelská firma dělá, co může, nejde o žádné meloucháře. Tyto práce nejdou dělat za vlhka, není možné, aby zde bylo mnoho pracovníků najednou,“ reagoval na začátku srpna Bursík na kritiku lidí, že práce se vlečou a že mostu není kladena patřičná důležitost.