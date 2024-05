Připravte se na velký vstup do sezóny. U Thermalu se navíc soutěží o nej barmana

I když předpovědi počasí nebyly příliš optimistické, během soboty, na kterou připadá hlavní část zahájení sezóny, by mělo být dokonce polojasno.

Letošní zahájení lázeňské sezóny, a to už 667., bude ještě velkolepější než doposud. A i když se počasí zhoršilo, na sobotu 4. května meteorologové nepředpokládají, že by mělo v Karlových Varech pršet. To je velmi dobrá zpráva pro tisíce Karlovaráků ale i dalších obyvatel regionu, kteří si nechtějí nechat tuto událost ujít.

„Související déšť očekáváme v noci z pátku na sobotu. Během sobotního dopoledne a odpoledne je ale v Karlových Varech pravděpodobnost srážek malá, počítáme s polojasnem, nebude ani foukat a teplota by měla dosahovat 17 stupňů Celsia,“ hlásí meteorolog Jan Sulan z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni.

Vedle tradičních akcí zahájení sezóny, jako je svěcení pramenů a historického průvodu, nabízí letošní ročník i dvě akce v sobotu před hotelem Thermal zaměřené na gastronomii. Tam se totiž uskuteční mistrovství světa barmanů v míchání nealkodrinků a druhý ročník Thermal Beer & Grill Fest.

„Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink je celosvětově uznávanou barmanskou soutěží. Výročního 25. ročníku se zúčastní 20 špičkových barmanů z celého světa. Soutěžním dnem bude návštěvníky provázet moderátor Libor Bouček, o hudební doprovod se postará oblíbená bubenická show Wild Sticks,“ informuje za společnost Mattoni Jiří Bubla. Připomíná, že soutěž Mattoni Grand Drink, na které se podílí i Česká a Světová barmanská asociace, se za dobu svého konání stala jednou z nejuznávanějších barmanských soutěží na světě.

Českou republiku bude tentokrát na Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů reprezentovat Martin Vogeltanz s koktejlem Nature, který si postup do světového finále vybojoval v národním nominačním kole loni na podzim. „Těšit se ale můžete i na soutěžící z exotických zemí, jako je Macao či Uruguay. Vybrané soutěžní drinky pak návštěvníci Karlových Varů budou moci ochutnat i v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2024,“ doplňuje Bubla.

Co se týče Thermal Beer & Grill Fest 2024, ten začíná už v pátek 3. května. Návštěvníci na něm budou moci ochutnat piva od malých i větších pivovarů a také barbecue české i světové kuchyně.

Zahájení lázeňské sezony začíná 3. května, hlavní součást programu je připravena na sobotu. Do akce je zapojena řada míst i budov v Karlových Varech: Císařské lázně, Zámecká věž, Galerie umění, Interaktivní galerie v Becherově vile, Muzeum Karlovy Vary, Mlýnská, Sadová i Tržní kolonáda, Chrám svaté Maří Magdalény, Karlovarské městské divadlo Smetanovy i Dvořákovy sady, náplavka před Thermalem, třída T. G. Masaryka či Sady Karla IV.