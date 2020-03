Lázeňská sezona v Karlových Varech se odsouvá, velikonoční trhy město zrušilo

Zákeřný koronavirus změnil v Karlových Varech i letošní zahájení lázeňské sezony. To se mělo konat tradičně první květnový víkend, a to od 1. do 3. května.

Velikonoční trhy v Karlových Varech | Foto: DENÍK/Petr Zahradníček