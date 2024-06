Už tuto sobotu zprovozní karlovarská městská společnost Lázeňské lesy a parky trasy pro sjezdy horských kol s názvem „GOEtrail“. Ty začínají u Goethovy vyhlídky a vedou až do Horních Drahovic, kde končí nad ulicí Hřbitovní.

Trasy pro sjezdy horských kol začínají u Goethovy vyhlídky (na snímku) a vedou až do Horních Drahovic. Ilustrační foto. | Foto: MMR

„Tratě nabízíme ve třech variantách podle obtížnosti, a to modrou, červenou a černou,“ uvedl karlovarský radní Petr Bursík (ODS). „Realizací těchto sjezdů chceme eliminovat počet neoficiálních tratí na černo, které zásadně ohrožují bezpečnost návštěvníků lesa. Narazíte na ně, pokud se do lázeňských lesů vydáte,“ poznamenal Bursík.

Ne všechna karlovarská veřejnost vybudování GOEtrailu ale vítá. „Trať křižuje tradiční lesní cesty, někde na nich dokonce ústí. Tuto lokalitu často využíváme na procházky se psem, chodíme sem za klidem. Už jen stavba tratě byla hodně rušná, na lesních cestách jezdily bagry a cesty jsou doteď od nich rozježděné,“ povzdechl si jeden z karlovarských pejskařů, který nechtěl být jmenován.

„Existence trati nebude nikdy vyhovovat všem. Kříží jen jednu oficiální cestu a právě na tom místě vede lávka,“ reagoval radní Bursík. „Také mám psa, s nímž chodím do lázeňských lesů na procházky. Pokud mi GOEtrail vadí, můžu jít přece jinudy,“ doplnila ho primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Jak radní Bursík dodal, město ve spolupráci s Lázeňskými lesy předpokládá, že trať se bude ještě rozšiřovat. „Současná trasa nabízí možnost vyjet ze startu jednou cestou, kde se následně rozděluje a vy si můžete vybrat obtížnost trasy. Máme ještě v plánu vybudovat na konci cesty menší trailík pro děti. Uvidí se, jak se to osvědčí, a pak by přibyly další trasy. Uvažujeme, že by třeba ve spolupráci s dopravním podnikem tam pendloval nějaký autobus anebo by tudy mohl jezdit mikrobus, za nějž by se dal přívěs a ten by kola vyvezl nahoru. Je to jedna z variant, uvidíme podle zájmu, protože v dnešní době elektrokol si kopec mohou už lidé pohodlně vyšlapat sami,“ dodal Bursík.

Zdroj: Kopecká Jana

S budováním GOEtrailu začaly Lázeňské lesy už v roce 2022. Slavnostní otevření je naplánováno na sobotu 8. června v 10.30, pak bude následovat exhibiční jízda profesionálních cyklistů. „Součástí zahájení provozu bude i zábava pro děti. Dopravní podnik přiveze s sebou simulátor jízdy autobusem a zároveň zajistí dopravu autobusy z Tržnice, které přepraví cestující bez kol. Pro vyvezení cyklistů z konce trasy zpět ke Goethově vyhlídce poslouží cyklobusy, které budou mezi začátkem a koncem trasy jezdit po celý den. Ke Goethově vyhlídce nebude možné přijet autem z důvodu nedostatku parkovacích míst a možné kolize s autobusy,“ dodala PR manažerka Lázeňských lesů Martina Nentvichová.

Po celý den mohou návštěvníci ochutnat speciality, zahraje tu DJ a v provozu bude i zip-line. Akce bude ukončena v 15 hodin.