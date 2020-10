V Sasku vstoupilav platnost vyhláška, díky níž nebudou potřebovat saští občané pobývající v České republice na léčebném lázeňském pobytu při návratu do vlasti negativní test na covid-19 a nebudou muset jít do karantény. Hejtmana Petra Kubise (ANO) o tom informovala generální konzulka ČR v Drážďanech Markéta Meissnerová. Podmínkou pro výjimku je v případě lázeňských hostů ze Saska potvrzení lékaře o tom, že šlo skutečně o léčebný pobyt, nikoliv pouze o wellness. Délka pobytu přitom nebude rozhodující.

„Velmi nás těší, že se saská strana takto rozhodla, a věříme, že k tomu přispěl i náš apel během jednání se zástupci saského zemského ředitelství a generální konzulkou. Jednáme i s bavorskou stranou a konzulátem v Mnichově, aby Bavorsko stanovilo alespoň podobné podmínky. Naše lázně jsou opravdu bezpečné, i po skončení jarní vlny koronavirové epidemie dodržovalyv létě hygienická opatření a o maximální ochranu svých hostů se starají i teď.

Lázeňští pacienti nejen z Německa jsou v českých lázeňských domech průběžně kontrolováni a nemusejí mít obavy z nákazy,“ uvedl hejtman Kubis.

Pro německé lázeňské hosty česká strana připravila návrh potvrzení lékaře a formulář dala k dispozici oběma stranám. Podle této vyhlášky mohou Češi pobývat na území Saska 24 hodin například na nákupech, aniž by museli mít test či jít do karantény. Sasové pak mohou přijet bez podmínek do ČR na dobu 48 hodin, ovšem bez účasti na velkých sportovních a kulturních akcích. „Jsem ráda, že mohu aspoň na 24 hodin do Německa bez testů. Mohu si tak v klidu nakoupit anebo dojet za synem. V tuto chvíli nejsou na saské straně Německa kontroly, takže se dobře jede,“ sdělila Dita Orthová z Hranic.