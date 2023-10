Těžké období mají za sebou lázeňská města v Karlovarském kraji. Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), je ale přesvědčena, že to nejhorší mají lázně za sebou, což dokazují i statistická čísla.

Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka Karlových Varů. | Foto: Město Karlovy Vary

Region podle ní zaznamenal největší nárůst příjezdů za rok 2022, dokonce i oproti roku 2019, i v městské pokladně přibylo více finančních prostředků z místních poplatků. Deník se primátorky zeptal, jaká je podle ní budoucnost Karlových Varů a jak by měly hotely a sanatoria reagovat na četné změny, kterým musejí čelit.

Dokázaly hotely a lázeňská sanatoria překonat největší krizi návštěvnosti, kterou zapříčinil výpadek ruských hostů?

Ano i ne. Hostů přijíždí dokonce více, než před covidem a Ukrajinou, přijíždějí tuzemci, návštěvníci z Německa i dalších evropských zemí, ale délka jejich průměrného pobytu i čerpání dlouhodobých lázeňských kúr klesá. Některé hotely, které byly zaměřeny čistě jen na ruskou klientelu, zavřely, nebo změnily majitele a podobně. Karlovy Vary procházejí obdobím změny, je třeba hledat nové trhy, nabízet možná i trochu jiný produkt, než byl v kursu před deseti či patnácti lety.

Vražda vyhazovače: Vrchní soud zamítl Pávkovo odvolání

Nejsou lázně pro české turisty přece jenom příliš drahé? Některé informace hovoří o tom, že jet s rodinou do lázní je stejné, jako navštívit například Chorvatsko, ne-li dražší.

Samozřejmě, vždycky je levnější dovolená v méně ekonomicky rozvinuté zemi. Dovolená v Dánsku je ve stejné kategorii asi čtyřikrát dražší než v Albánii, i když ta má teplejší moře. Ceny se ještě víc rozevírají, když chcete vyšší standard ubytování. Česká republika přestává být jednou z nejlevnějších zemí v Evropě, a to už řadu let. A Karlovy Vary, stejně jako centrum Prahy, Český Krumlov nebo Špindlerův Mlýn, prostě nejsou nejlevnější místa v České republice. Pokud někdo chce pobyt v centru takového atraktivního místa, musí počítat s tím, že to stojí nějaké peníze. Na druhou stranu, pokud chce někdo bydlet ekonomicky, i takové nabídky najde, ačkoliv nebudou třeba přímo v centru. Přesto přese všechno ale Češi nepřestali lyžovat, ani jezdit do lázní – a teď nemyslím jen pobyty na zdravotní pojišťovnu, ale i samoplátce.

Město hotelům a sanatoriím pomáhá s vyšší návštěvností například širokou prezentací lázní a různými pobídkami. Daří se to? Máte podklady o tom, že to je ta správná cesta?

Ano, myslím, že pokud někde je potenciální klient, který by byl ochotný se do lázní vypravit, třeba kvůli vyzkoušení procedur, wellness, prevenci, golfu, kultuře a nebo i kvůli skutečné léčbě a dlouhodobější zdravotní úlevě, je prostě škoda ho neoslovit. Je dobré mu říct, co Karlovy Vary nabízejí, a že má k dispozici třeba KV Region Card s řadou výhod, se vstupy zdarma, a to nejen ve městě, ale v celém regionu, když se tu rozhodne strávit víc dní. Jak je vidět, dost lidí na to slyší. I čísla dávají jasně najevo, že investování do ČR a lázeňství má svou odezvu. Nejen tím, že náš region zaznamenal největší nárůst příjezdů za rok 2022, dokonce i oproti roku 2019, i v městské pokladně přibylo více finančních prostředků z místních poplatků.

Hotel Klínovec nespadne, zachrání jej těžaři

Jak by se měly hotely a lázeňské domy ještě více transformovat, aby dokázaly lidi přesvědčit, že návštěva lázní a s tím spojené možností lázeňských procedur a podobně je nejen odpočinek, ale také bonusem k lepší fyzičce i zdraví?

Nabízí se říct, že by hotely měly dělat větší show, nabízet víc wellness a relaxu. Ale pravda je taková, že podstatou našeho města, důvodem jeho vzniku a staletí jeho slávy je léčení a uzdravování. Ano, vypadla jedna silná klientela, která to dokázala ocenit. Ale věřím, že se najdou klienti další. Když vidím, co jsou relativně zdraví lidé ochotní utratit za doplňky stravy, fitness, speciální diety a podobně, věřím, že si časem spočítají, že preventivní, nebo dokonce léčebný pobyt v lázních dává v poměru cena-výkon možná ještě lepší výsledky. Relax a wellness mohou sloužit jako „ochutnávka“, seznámení s procedurami, a určitě přinášejí příjemné pocity. Ale pokud to člověk myslí se zdravím vážně, skutečná úleva a ozdravení, přenastavení a vyčištění organismu prostě trvá nejméně dva týdny. Velmi aktivně se v dané oblasti snaží pracovat také institut lázeňství a balneologie. Abychom lidi přesvědčili, je zapotřebí mít také jasná data, výzkumy. A dané poté převést do těch správných produktů, které budou lázeňská zařízení a hotely nabízet.

Má město přehled o tom, kolik hotelů či lázeňských provozů zavřelo nebo kolik je prázdných hotelů, které vlastní ruští občané? Komunikuje s městem ministerstvo financí, respektive Finanční analytický úřad?

Určitou představu máme, včetně toho, kdo který hotel vlastní. Co se týče možného vyšetřování nebo sankcionování ministerstvo financí ani finanční analytický úřad s námi tyto věci neprobírají, stejně jako s námi třeba odbor hospodářské kriminality neprobírá jejich kauzy. Obce nemají žádné pravomoci v těchto oblastech kohokoliv vyšetřovat nebo sankcionovat.