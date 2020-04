Tradiční lázeňství v Karlovarském kraji se kvůli koronaviru svíjí v krizi a pomoc vlády je zatím v nedohlednu. Kvůli pandemii, která fatálně zasáhla také hotely a cestovní ruch, přijdou o práci tisíce lidí.

Hejtman Petr Kubis (ANO) se proto obrátil na premiéra Andreje Babiše a vládu, aby pomohli dramaticky se zhoršující situaci urychleně řešit. „Lázeňství je pro Karlovarský kraj klíčovým ekonomickým odvětvím. Tento obor zaměstnává pětinu obyvatel regionu a tvoří až 20 procent HDP,“ uvedl hejtman. O kritické situaci lázeňství a s ním spojených služeb je detailně informován od všech zainteresovaných svazů, hospodářské komory nebo CzechInvestu. „Proto se obracíme na vedení státu a žádáme o taková opatření, jež by pomohla odvrátit devastaci lázeňství,“ zdůraznil.

Na základě podnětů aktérů cestovního ruchu a lázeňství v regionu vznikl soubor opatření, která by ke stabilizaci odvětví mohla zásadně přispět. „Víme, že je těžké stanovit jakékoliv přesné datum, ale potřebovali bychom znát alespoň výhledově termín otevření lázeňských provozů, případě parametry, za kterých se restrikce uvolní. Dále apelujeme na to, aby lázeňská péče zůstala zachována v úhradovém systému zdravotních pojišťoven. Lázeňské péči by rovněž pomohlo usnadnění nových nástupů, popřípadě rozšíření indikačního seznamu pro poskytování lázeňské léčebné rehabilitační péče,“ vysvětlil uvolněný zastupitel Vojtěch Franta (Piráti). Dodal, že nutná je také intenzivní kampaň na podporu domácího cestovního ruchu.