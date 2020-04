Černý scénář, na jehož konci by mohl být úplný zánik lázní, píše nyní epidemie koronaviru. Bez finanční pomoci vlády a Všeobecné zdravotní pojišťovny se podle Eduarda Bláhy, prezidenta Svazu léčebných lázní ČR, neobejdou. Jenom v Karlových Varech už jsou uzavřeny téměř všechny lázeňské hotely. Navíc musely přestat přijímat i samoplátce a pouze dokončit pobyty lidem, kteří měli uhrazenou léčbu od zdravotních pojišťoven.

Podle Bláhy jsou tuzemské lázně jediným zdravotnickým sektorem, který byl vládními usneseními postupně celý uzavřen a přišel zcela o tržby. „Jsme připraveni se na odstraňování ekonomických následků epidemie podílet investováním předchozích zisků, ale naše rezervy nejsou nevyčerpatelné. Bez účinné a rychlé pomoci státu, respektive zdravotních pojišťoven, nevydrží na více než měsíc a půl,“ zdůraznil Bláha. A od včerejška začaly drasticky šetřit i některé karlovarské hotely. „Lidi propouštět nechceme, ale my je neuživíme,“ zdůraznil Jan Kronika, krajský šéf Asociace hotelů a restaurací. I tato organizace se snaží domluvit s vládou, jak tristní situaci řešit a lázeňské hotely, které jsou především závislé na zahraniční klientele, sanovat. „Doporučení, že nám pomohou v létě čeští klienti, tedy samoplátci, protože pacienty na křížek nemáme, je mylné. Přijedou na víkend, zkusí welness a odjedou. A na to znovu doplatí lázeňství jako takové. Výsledkem bude propouštění kvalifikovaného zdravotnického personálu. To bude mít na spoustu lidí obrovský dopad, jenom v Karlových Varech je v lázeňských hotelech zaměstnáno tři tisíce lidí. A jak si ti pak poradí s placením hypoték či úvěrů? I těm by vláda měla tyto výdaje načas odsunout,“ míní Jan Kronika. „Nechceme o české zaměstnance přijít, velmi si jich vážíme. Řešit to ale půjde jenom tak, že se sjednotímea tlak na vládu vyvineme všichni společně,“ zdůraznil šéf krajské AHR.

Také podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise (ANO) není pro lázně budoucnost příznivá. „Situaci ohledně plánovaného propouštění v lázeňských zařízeních na území Karlovarského kraje aktuálně sledujeme a máme informace i od primátorky Karlových Varů. V našem regionu v lázeňství a navazujících službách se to týká velkého množství pracovníků, proto jsem pověřil uvolněného zastupitele Vojtěcha Frantu, který má tuto oblast na starosti, aby současný stav zmapoval. Poté připravíme informaci pro jednání s vládou o zmírnění dopadů na zaměstnancei jednotlivá lázeňská zařízení a budeme hledat všechna řešení, která pomůžou restartovat lázeňství i cestovní ruch v kraji,“ uvedl hejtman.

Podle Vojtěcha Franty (Piráti) je určitě dobře, že ministr zdravotnictví ubezpečuje provozovatele lázní o jejich jisté budoucnosti, má to ale svá ale. „Požadavek českého Svazu léčebných lázní na stát je smysluplný, je potřeba v tomto mezičase udržet lázně nad vodou. Částečným řešením může být využití lázeňských kapacit pro karanténní účely, v hraničním případě pro izolaci již nakažených. Alternativou pro uplatnění zaměstnanců může být zase iniciativa „Zachraň práci“ Hospodářské komory, která nabízí rotaci zaměstnanců mezi firmami,“ uvedl. Funkční lázeňská zařízení jsou důležitá pro prevenci zdraví, například i pro povirové pobyty. „Proto by stát i samosprávy měly pomoct podnikatelům v cestovním ruchu, gastronomii a lázeňství, protože bez této pomoci zůstanou nejpostiženějším segmentem,“ doplnil.